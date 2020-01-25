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26 січня • оновлено в 01:09
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Поступився Зеленському? Спливла несподівана причина "рокіровки" Путіна на Донбасі

1.3т
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Помічник глави Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який був куратором по Донбасу, залишив державну службу через стосунки Кремля із Заходом.

Як передає Telegram-канал "Шуліка", Сурков був "надзвичайно токсичним, в тому числі для лідерів країн Нормадского формату".

"У Парижі його, звичайно, ніхто не бив, але вказали Путіну на небажаність цього персонажа. Хороші відносини з Макроном, Меркель і навіть Зеленським для Путіна важливіші збереження посади за Сурковим", – сказано в повідомленні.

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Путін пішов на поступки Зеленському та "прибрав" Суркова з Донбасу

Путін пішов на поступки Зеленському та "прибрав" Суркова з Донбасу

"Кремль активно відновлює відносини із західним світом, а це заперечує саме існування "русского мира" в східній частині України. Я б взагалі не виключав зміни всієї зовнішньополітичної команди, тим більше Лавров вже давно проситься відпочити", – пише автор.

Поступився Зеленському? Спливла несподівана причина "рокіровки" Путіна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, після інформації про відставку Суркова ватажок "ДНР" терміново покинув Донецьк і відправився в Москву. Очікується, що незабаром його також "приберуть".

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Владислав Сурков
Місце
Росія
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