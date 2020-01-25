Поступився Зеленському? Спливла несподівана причина "рокіровки" Путіна на Донбасі

Помічник глави Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який був куратором по Донбасу, залишив державну службу через стосунки Кремля із Заходом.

Як передає Telegram-канал "Шуліка", Сурков був "надзвичайно токсичним, в тому числі для лідерів країн Нормадского формату".

"У Парижі його, звичайно, ніхто не бив, але вказали Путіну на небажаність цього персонажа. Хороші відносини з Макроном, Меркель і навіть Зеленським для Путіна важливіші збереження посади за Сурковим", – сказано в повідомленні.

Путін пішов на поступки Зеленському та "прибрав" Суркова з Донбасу

"Кремль активно відновлює відносини із західним світом, а це заперечує саме існування "русского мира" в східній частині України. Я б взагалі не виключав зміни всієї зовнішньополітичної команди, тим більше Лавров вже давно проситься відпочити", – пише автор.

Як писав OBOZREVATEL, після інформації про відставку Суркова ватажок "ДНР" терміново покинув Донецьк і відправився в Москву. Очікується, що незабаром його також "приберуть".

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