Постріл у спину, контрабанда і святий Миколай: як минув тиждень в ООС

За період з 13 по 19 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 45 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинув 1 український військовослужбовець і 1 мирний житель, поранення отримали 4 бійці.

Російські війська систематично порушували досягнуті на "нормандському саміті" домовленості. Окупанти активізувалися поблизу Мар'їнки, почастішали обстріли снайперів.

За інформацією військової розвідки, причина полягає в тому, що нещодавно на окуповану територію Донецької області з Росії прибули випускники снайперської школи. На Донбасі вони "складають іспити і відточують стрілецькі навички", – сказали у штабі ООС. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 13 по 19 грудня

У неділю, 15 грудня, у Маріуполі виступив військовий оркестр окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Місцеві жителі тепло прийняли музикантів, які виступали тут вперше.

У Маріуполі виступив "Едельвейс" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У понеділок, 16 грудня, у звіті української сторони СЦКК було заявлено про факти грубого порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ у частині відведення військ. Зокрема на непідконтрольній території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Так, "14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на північний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм)".

На Приазов'ї продовжилися тактико-спеціальні навчання з бойової стрільби. Українські артилеристи відточували свою майстерність.

На Приазов'ї пройшли навчання артилеристів Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У Донецькій області артилеристи відточували навички Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Податкова міліція на одній з автотрас Луганської області затримала чергову партію тютюнової контрабанди. Вилучено сигарет на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

У Луганській області затримали автомобіль з тютюновою контрабандою Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У вівторок, 17 грудня, у районі Мар'їнки російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з ручного протитанкового гранатомета, намагаючись таким чином "виманити українців на вогонь снайперів", – пояснили у штабі ООС. Пострілом снайпера був смертельно поранений боєць ВСУ Василь Лісіцин. Куля влучила йому в голову, герой помер на місці, просто на бойовому посту. Йому було 27 років.

Василь Лісіцин Facebook 28 ОМБр ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу

У районі проведення ООС відбулася перевірка боєготовності одного з дивізіонів, озброєних системами "Град". Командування оцінило рівень артпідготовки як високий. У штабі ООС наголосили, що ці підрозділи розташовані в передбачених Мінськими угодами районах відведення, але "якщо буде потреба, реактивна артилерія готова висунутися на певні рубежі і дати відсіч противнику".

Головний капелан Збройних Сил Латвії Елмарс Плявінш передав черговий транш гуманітарної допомоги цієї держави Україні. 17 грудня допомогу у вигляді двох операційних столів, холодильника, електропечі і медичного обладнання отримала Слов'янська центральна районна лікарня. Гуманітарна допомога Латвії надається з 2015 року.

У середу, 18 грудня, в Мар'їнці російські снайпери смертельно поранили місцевого жителя. 57-річний чоловік, що жив у будинку на околиці селища, в той день вирішив посидіти на лавочці. Снайпер вистрілив йому в спину, куля застрягла в животі. Пораненого просто на місці події спробували врятувати військові медики, але всі спроби були марними. Він помер через кілька хвилин.

У Мар'їнці від кулі російського снайпера загинув 57-річний місцевий житель Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У той же день район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади. Гостей супроводжував заступник міністра оборони України Олександр Поліщук і командувач Об'єднаних Сил Володимир Кравченко. Делегація побувала на передовій поблизу однієї з точок розведення сил – Золотого.

18 грудня в районі проведення ООС побувала делегація Міністерства національної оборони Канади Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Податкова міліція та СБУ повідомили про перекриття каналу нелегального переміщення контрафактних сигарет у Донецькій області. Ними було виявлено місце тимчасового зберігання контрафакту. Вилучено фальсифіковані тютюнові вироби на суму близько 14,5 мільйонів гривень.

Податкова міліція та СБУ перекрили канал нелегального тютюнового трафіку у Донецькій області Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У четвер, 19 грудня, українські військовослужбовці Національної гвардії привітали з Днем святого Миколая дітей у школах, дитячих садках і дитячих будинках прифронтової зони Донецької та Луганської областей. В рамках програми "Гвардійська родина – тобі, Україно", дітям було доставлено 6 тонн подарунків.

У той же день було повністю відновлено електропостачання населеного пункту Луганське. Лінія електропередач "Світлодарськ – Калініна №1" була пошкоджена напередодні в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації.

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