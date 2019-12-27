Постріл у сітківку, смерть і зруйнований будинок: як минув тиждень в ООС

За період з 20 до 26 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 69 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинув один український військовослужбовець, поранення отримали 5 бійців, у одного з них лазерною зброєю ворога пошкоджена сітківка ока.

Російські війська завдавали ударів по житлових районах, пошкоджено два житлові будинки. На двох ділянках розведення сил – у Станиці Луганській і Золотому – спостерігачі в чергове зафіксували самозванців – "представників збройних формувань РФ із зовнішніми пов'язками з написом "СЦКК". Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 20 до 26 грудня

У суботу, 21 грудня, в район ООС привезли символічний Вифлеємський вогонь миру. Представники національної скаутської організації України "Пласт" передали запалені свічки військовослужбовцям. Всі охочі з-поміж місцевих жителів також змогли запалити лампадку від символічного вогню.

У район ООС привезли Вифлеємський вогонь миру Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У неділю, 22 грудня, в районі проведення ООС внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" Герман Соловйов. Він був механіком-водієм і мав позивний "Маяк".

26 грудня його поховали в рідному Кам'янському на Дніпропетровщині. Герою було 29 років. У нього залишилася мама.

Герман Соловйов (у центрі) Facebook 93-ї бригади "Холодного Яру"

Поблизу Хутора Вільного в Луганській області ворог застосував озброєння калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок місцевої жительки. Днем раніше пошкодження від снаряду отримав ще один будинок місцевих жителів.

"Такі вибухи не рідкість. Ворог таким чином намагається спровокувати українських захисників на застосування зброї у відповідь, тим самим в черговий раз порушуючи Мінські домовленості. Населений пункт постійно обстрілюють з РПГ, АГС і іншого озброєння", – підкреслили в штабі ООС.

У понеділок, 23 грудня, в штабі ООС заявили про те, що окупаційні адміністрації непідконтрольних територій здійснюють провокації на КПВВ. Зокрема, вони свідомо уповільнюють пропуск громадян в період роботи КПВВ, і пропускають відразу велику кількість людей безпосередньо перед закриттям пропускних пунктів. "Такі дії несуть потенційну загрозу для життя і здоров'я громадян, оскільки люди перетинають лінію розмежування в темний час доби", – заявили в штабі ООС.

У вівторок, 24 грудня, в звіті спостережної місії ОБСЄ було сказано, що збройні формування Російської Федерації обмежували свободу пересування патрулів цієї організації. Так, в ОБСЄ повідомили про 6 випадків відмови і один випадок затримки патрулів в доступі на непідконтрольні Україні території.

У Донецькій області пройшли масштабні командно-штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Заявлена мета навчань – "визначення ступеня готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням в режимі підвищеної готовності і в режимі надзвичайної ситуації".

У Донецькій області пройшли командно-штабні навчання Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Військовий капелан ігумен Діонісій відвідав нацгвардійців в районі ООС. Священик передав воїнам подарунки з "мирної землі" у вигляді солодощів, а також дитячі малюнки, адресовані захисникам України.

Нацгвардійців в районі ООС відвідав ігумен Діонісій Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У районі проведення ООС контрактники Держприкордонслужби склали присягу. Після святкувань вони відбули в свої підрозділи для виконання бойових завдань на лінії розмежування.

Контрактники Держприкордонслужби склали присягу Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 25 грудня, діти прифронтових шкіл і дитячих садів у Луганській області отримали різдвяні подарунки від представників Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва. Їм подарували солодощі, іграшки, книги, підручники, канцтовари.

Діти прифронтових шкіл і дитячих садів у Луганській області отримали різдвяні подарунки Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В той же день в районі проведення ООС побував митрополит Вінницький і Барський Православної церкви України Симеон. Він відправив молебень за Україну та її воїнів, а також привітав військовослужбовців з прийдешнім Різдвом Христовим.

У районі проведення ООС побував митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 26 грудня, українські військовослужбовці, які несуть службу на маріупольському напрямі, спорудили "новорічну ялинку" з мін, снарядів і гранат, які "прилетіли" з непідконтрольною території. Висота "дерева" - близько 2 метрів.

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