МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Постійно тікають: бійці ЗСУ розповіли про дивну поведінку терористів на Донбасі

2.7тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі застосовують дивну тактику - підходять на 800 метрів до позицій українських захисників, а потім тікають.

Про це розповіли військові ЗСУ, які захищають наші рубежі поблизу Світлодарськ дуги, передають "Факти". "Кулі з боку ворога на позиції українських військових залітають дуже часто. Ворог розслабитися не дає. Українські військові розцінюють таку поведінку як провокацію", - йдеться в сюжеті.

При цьому наголошується, що диверсанти постійно перевіряють пильність наших армійців.

Новини
"Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Як повідомляв OBOZREVATEL, один терорист "Л/ДНР" був знищений у результаті бойових дій на Донбасі 22 серпня. Також український воїн отримав поранення. У ході бою 23 серпня загинув один захисник України.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
17
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги