Постійно тікають: бійці ЗСУ розповіли про дивну поведінку терористів на Донбасі

Терористи на Донбасі застосовують дивну тактику - підходять на 800 метрів до позицій українських захисників, а потім тікають.

Про це розповіли військові ЗСУ, які захищають наші рубежі поблизу Світлодарськ дуги, передають "Факти". "Кулі з боку ворога на позиції українських військових залітають дуже часто. Ворог розслабитися не дає. Українські військові розцінюють таку поведінку як провокацію", - йдеться в сюжеті.

При цьому наголошується, що диверсанти постійно перевіряють пильність наших армійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один терорист "Л/ДНР" був знищений у результаті бойових дій на Донбасі 22 серпня. Також український воїн отримав поранення. У ході бою 23 серпня загинув один захисник України.