|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Постійно бухав!" У мережу злили скандальне відео з перебіжчиком із СБУ Прозоровим

1.3тЧитати матеріал російською

Зрадник України, перебіжчик із СБУ, полковник Василь Прозоров у 2016 році перебував у Грузії, де п'яним співав радянські пісні.

Про це у Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що екс-співробітник СБУ відпочивав у Тбілісі після навчання в Литві.

"У Грузію він поїхав відпочивати після навчання в Литві на курсах ведення психологічних операцій. Думаю, що балтійські колеги теж можуть цікаві відео з підполковником показати. І ця постійно питуща людина тривалий час служила в штабі АТО, мала доступ до держтаємниці. Нагадаю, що його звільнили не через підозри в шпигунстві, а через непомірний алкоголізм. Ось що значить мати на службі людей із явними і добре помітними вадами", – розповів він.

Новини
"Добре влаштувалися": Цимбалюк принизив перебіжчика з СБУ у прямому ефірі росТБ

На відео показано, що Прозоров неадекватно поводиться і кричить пісню про зайців із радянського фільму "Діамантова рука". Після перебіжчик разом із компанією чоловіків заспівали "Червону руту".

Бутусов додав, що людина, яка надіслала йому відео з п'яним екс-силовиком, розповіла деталі зустрічі з Прозоровим.

"Ми спустилися з Казбека і зустріли його в супроводі двох гуцулів-провідників, яких він найняв. Потім ми випадково зустрілися ще раз у Тбілісі, і пішли в ресторан повечеряти. Він досить багато випив і говорив відкрито про роботу в СБУ. Про те, що працював на сході на Донбасі, що Майдан – це велика дурість, а найбільша помилка – розпад Радянського Союзу. Я ледве довів його до готелю, оскільки він був п'яний як чіп", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що після Майдану працював на країну-агресора.

  • Також Прозоров заявив про існування підпільних в'язниць на Донбасі, де нібито здійснювали вбивства українські військові. Він сказав, що СБУ стоїть за вбивством одіозних терористів "Гіві" і "Мотороли".

  • В СБУ підтвердили, що Прозоров дійсно служив в їхніх лавах, однак був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки