"Постійно бухав!" У мережу злили скандальне відео з перебіжчиком із СБУ Прозоровим

Зрадник України, перебіжчик із СБУ, полковник Василь Прозоров у 2016 році перебував у Грузії, де п'яним співав радянські пісні.

Про це у Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що екс-співробітник СБУ відпочивав у Тбілісі після навчання в Литві.

"У Грузію він поїхав відпочивати після навчання в Литві на курсах ведення психологічних операцій. Думаю, що балтійські колеги теж можуть цікаві відео з підполковником показати. І ця постійно питуща людина тривалий час служила в штабі АТО, мала доступ до держтаємниці. Нагадаю, що його звільнили не через підозри в шпигунстві, а через непомірний алкоголізм. Ось що значить мати на службі людей із явними і добре помітними вадами", – розповів він.

На відео показано, що Прозоров неадекватно поводиться і кричить пісню про зайців із радянського фільму "Діамантова рука". Після перебіжчик разом із компанією чоловіків заспівали "Червону руту".

Бутусов додав, що людина, яка надіслала йому відео з п'яним екс-силовиком, розповіла деталі зустрічі з Прозоровим.

"Ми спустилися з Казбека і зустріли його в супроводі двох гуцулів-провідників, яких він найняв. Потім ми випадково зустрілися ще раз у Тбілісі, і пішли в ресторан повечеряти. Він досить багато випив і говорив відкрито про роботу в СБУ. Про те, що працював на сході на Донбасі, що Майдан – це велика дурість, а найбільша помилка – розпад Радянського Союзу. Я ледве довів його до готелю, оскільки він був п'яний як чіп", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що після Майдану працював на країну-агресора.

Також Прозоров заявив про існування підпільних в'язниць на Донбасі, де нібито здійснювали вбивства українські військові. Він сказав, що СБУ стоїть за вбивством одіозних терористів "Гіві" і "Мотороли".

В СБУ підтвердили, що Прозоров дійсно служив в їхніх лавах, однак був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.

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