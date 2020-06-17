Постачання води до Криму: у МЗС назвали умови
Воду в анексований Росією Крим дадуть тільки після деокупації півострова.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
"Позиція дуже чітка: вода в Крим піде тільки після деокупації. Іншого варіанту немає, адже постачання води було закрито тільки тому, що Росія нелегально захопила цю українську територію. Звичайно, різні заяви можуть звучати й далі, але ніхто не має наміру відновлювати постачання води для Росії та російських військ", – зазначив чиновник.
Боднар зазначив, що піклуватися про кримчан до повернення півострова мають намір на материковій Україні.
"А піклуватися про жителів Криму можна поки на материковій Україні – треба налагодити привабливу інфраструктуру, налагодити роботу сервісних служб. Крим все одно буде територією України, його ще доведеться відновлювати після "господарювання" окупантів", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі розповіли, що в Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене лише на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.
Також американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом нестачі води в Криму.