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Постачання води до Криму: у МЗС назвали умови

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Розслідування
4,3 т.
Постачання води до Криму: у МЗС назвали умови

Постачання води до Криму

Воду в анексований Росією Крим дадуть тільки після деокупації півострова.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Позиція дуже чітка: вода в Крим піде тільки після деокупації. Іншого варіанту немає, адже постачання води було закрито тільки тому, що Росія нелегально захопила цю українську територію. Звичайно, різні заяви можуть звучати й далі, але ніхто не має наміру відновлювати постачання води для Росії та російських військ", – зазначив чиновник.

Боднар зазначив, що піклуватися про кримчан до повернення півострова мають намір на материковій Україні.

"А піклуватися про жителів Криму можна поки на материковій Україні – треба налагодити привабливу інфраструктуру, налагодити роботу сервісних служб. Крим все одно буде територією України, його ще доведеться відновлювати після "господарювання" окупантів", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі розповіли, що в Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене лише на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

  • Також американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.

  • Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом нестачі води в Криму.

УкраїнаАнексія КримуМіністерство закордонних справ УкраїниКрим
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  1. /Розслідування