"Поставив пташку": Турчинов зізнався, що відчув після вбивства "Мотороли"

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов зізнався, що після повідомлення про смерть терориста "ДНР" Арсена Павлова ( "Моторола") "поставив собі пташку".

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим. Ведучий поставив запитання, які саме емоції у нього було в момент, коли йому доповіли про те, що трапилося (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Туричнов розповів, що відчув, коли вбили "Моторолу"

"Я поставив пташку собі. Так. У списку тих, хто є справжнім ворогом України", – підкреслив Турчинов.

"Моторолу" була ліквідована о жовтні 2016 року. Вибуховий пристрій спрацював у ліфті. Разом з ним також загинув охоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексспівробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який втік до Росії, заявив, що за ліквідацією відомих терористів "ДНР" Гіві і Мотороли нібито стоїть його колишнє відомство і Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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