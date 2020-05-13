Поставили на коліна: під Харковом підлітки познущалися з дівчини з інвалідністю. Відео 18+

У селі Феськи Золочівського району на Харківщині підлітки побили, поставивши на коліна, дівчину з інвалідністю. Її звинуватили нібито в поширенні чуток.

Відповідна інформація з відео спершу з'явилися в соціальних мережах, передає 057.ua. У поліції ж повідомили, що встановили причетність до інциденту семи осіб, серед яких було двоє неповнолітніх (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як підлітки спершу принижували дівчину, даючи їй ляпаси і запотиличники. Потім вони змусили її стати на коліна і "просити вибачення".

За словами місцевих жителів, потерпіла має інвалідність. Тоді як одна з "героїнь" відео нібито вже кається у скоєному, запевняючи, що "просто стояла поруч".

У мережі 12 травня були опубліковані скриншоти листувань із учасниками побиття. Водночас у відділі комунікацій ГУНП у Харківській області підтвердили, що НП трапилася 9 травня, а постраждала дівчина – повнолітня.

Під Харковом підлітки побили і принизили дівчину з інвалідністю

"Поліцейські встановили, що сім осіб, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища завдавали по черзі тілесні ушкодження 19-річній дівчині та ображали її нецензурною лайкою. Знущання знімали на камеру мобільного телефону. Відео надалі було викладене в соціальній мережі", – йдеться у повідомленні.

Під Харковом підлітки побили і принизили дівчину з інвалідністю

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 200 годин, чи виправні роботи терміном до одного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Рогань Харківської області викрали, ґвалтували і жорстоко катували 17-річного хлопця. Підлітка з важкими ушкодженнями знайшли на зупинці вночі 6 травня.

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