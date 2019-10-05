Поставили на коліна і змусили з'їсти прапор: ексрегіонал поділився несподіваною "страшилкою" про Польщу

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко заявив, що поляки змусили українця з'їсти червоно-чорний прапор ОУН-УПА, який побачили в його автомобілі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Як стверджує одіозний політик, цю історію він почув від знайомого, який працює в Польщі таксистом.

Поляки нібито спустили колеса автомобіля з львівськими номерами, під лобовим склом якого був прапор ОУН-УПА. Його Журавко назвав нацистським.

Ілюстрація. Польща Delo.ua

Коли власник машини повернувся, поляки його оточили, змусили на колінах з'їсти прапорець і попросити вибачення, що той зробив російською мовою.

"Можу одне сказати, що поляки не били водія, але все відбувалося жорстко. У мене бувають такі випадки, коли часто своїм клієнтам, які запитують, звідки я, то я їм відповідаю, що я або з Білорусії, або з Росії. Боюся говорити, що я з України", – цитує політик таксиста.

Останнього, за словами ексрегіонала, мало не побили, коли дізналися, звідки він насправді, порвавши сорочку.

На думку Журавка, заробітчанам з України доводиться стикатися з утисками в Польщі через героїзацію членів ОУН-УПА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно польські прикордонники на пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) затримали 32-річного громадянина України, якого 14 років розшукували в 190 країнах так званим червоним повідомленням Інтерполу за вбивство.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!