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6 жовтня • оновлено в 17:55
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Поставили на коліна і змусили з'їсти прапор: ексрегіонал поділився несподіваною "страшилкою" про Польщу

15.2т Читати матеріал російською

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко заявив, що поляки змусили українця з'їсти червоно-чорний прапор ОУН-УПА, який побачили в його автомобілі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Як стверджує одіозний політик, цю історію він почув від знайомого, який працює в Польщі таксистом.

Поляки нібито спустили колеса автомобіля з львівськими номерами, під лобовим склом якого був прапор ОУН-УПА. Його Журавко назвав нацистським.

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Ілюстрація. Польща

Ілюстрація. Польща

Delo.ua

Коли власник машини повернувся, поляки його оточили, змусили на колінах з'їсти прапорець і попросити вибачення, що той зробив російською мовою.

"Можу одне сказати, що поляки не били водія, але все відбувалося жорстко. У мене бувають такі випадки, коли часто своїм клієнтам, які запитують, звідки я, то я їм відповідаю, що я або з Білорусії, або з Росії. Боюся говорити, що я з України", – цитує політик таксиста.

Останнього, за словами ексрегіонала, мало не побили, коли дізналися, звідки він насправді, порвавши сорочку.

На думку Журавка, заробітчанам з України доводиться стикатися з утисками в Польщі через героїзацію членів ОУН-УПА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно польські прикордонники на пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) затримали 32-річного громадянина України, якого 14 років розшукували в 190 країнах так званим червоним повідомленням Інтерполу за вбивство.

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Теми
Україна Польща українці за кордоном
Місце
Польща
Теги
заробітчани Ukrajinci v Polsku Партія регіонів червоно-чорний прапор ОУН-УПА
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bobin robin
bobin robin
что поляки что украинцы что русские белорусы один народ серавно слова одинаковые ..читаеш легко и языки ненада учить
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bobin robin
bobin robin
поляки ближче до украины -язик похож только буквы латинские
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bobin robin
bobin robin
українці вже окупували польшу ..я товар вже збуваю в польшу і ніякого терору немає..брешете собаки
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