"Постановка Кремля": спливли скандальні факти про фанатку Путіна, яка розцілувала потяг у Криму

Мешканка тимчасово окупованого Росією Криму, яка розцілувала перший потяг на Керченському мосту, виявилася уродженкою російського Челябінська.

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), вивчивши її дані та фото у соцмережах.

Сторінка фанатки "русского міра" у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Олександра Петрушкевич Telegram-канал Анатолія Штефана

"Упорота ватниця, яка розцілувала брудні вагони, зізналася, що з Україною її "нічого не пов'язує". У "ВКонтакте" зазначено, що звуть її Олександра Петрушкевич, а приїхала вона до Криму з Челябінської області Роіссі. Чергова постановка пропагандистів Кремля", – зазначив захисник України.

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Олександра Петрушкевич Telegram-канал Анатолія Штефана

Олександра Петрушкевич Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, прихильниця окупантів Петрушкевич з'явилася в ефірі російського пропагандистського телебачення і образливо висловилася про українців. Вона заявила, що для кримчан це нібито "повний нуль" і вони радіють, що пішли від України.

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