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28 грудня • оновлено в 16:16
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"Постановка Кремля": спливли скандальні факти про фанатку Путіна, яка розцілувала потяг у Криму

2.2т
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Мешканка тимчасово окупованого Росією Криму, яка розцілувала перший потяг на Керченському мосту, виявилася уродженкою російського Челябінська.

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), вивчивши її дані та фото у соцмережах.

Сторінка фанатки "русского міра" у соцмережі

Сторінка фанатки "русского міра" у соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана

Олександра Петрушкевич

Олександра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолія Штефана

"Упорота ватниця, яка розцілувала брудні вагони, зізналася, що з Україною її "нічого не пов'язує". У "ВКонтакте" зазначено, що звуть її Олександра Петрушкевич, а приїхала вона до Криму з Челябінської області Роіссі. Чергова постановка пропагандистів Кремля", – зазначив захисник України.

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Олександра Петрушкевич

Олександра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолія Штефана

Олександра Петрушкевич

Олександра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, прихильниця окупантів Петрушкевич з'явилася в ефірі російського пропагандистського телебачення і образливо висловилася про українців. Вона заявила, що для кримчан це нібито "повний нуль" і вони радіють, що пішли від України.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как? Как сцyко вы собираетесь нас пабидить если у вас офицеры ВСУ, полковники, вместо того чтобы штурмовать Москву зависают в соцсетях, нарывая несуществующие пыримоги? Парадоксы Российско-украинской вoйны, млять.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Pavlov Dmitry, так, вони ж не "доблесні" офіцери раші, не нападають підло на сусідні країни, не ховаються за формою без знаків, за жінками-колаборантками... Ми ж не маємо "зайвої" хромосоми... Дпя вас ми дивні. А ви для нас мерзота...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Брехня. Истерика упоротого, не более.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кабиров Айрат, ты что ли тоже исконно русский?))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ебеня вы мои ебеня...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Джонсон Саймон Ф., не плачь. Можешь из своих ебеней в Польшу переехать. Там жопомои нужны
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