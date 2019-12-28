"Постановка Кремля": спливли скандальні факти про фанатку Путіна, яка розцілувала потяг у Криму

Мешканка тимчасово окупованого Росією Криму, яка розцілувала перший потяг на Керченському мосту, виявилася уродженкою російського Челябінська.
Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), вивчивши її дані та фото у соцмережах.
Сторінка фанатки "русского міра" у соцмережі
Telegram-канал Анатолія Штефана
Олександра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолія Штефана
"Упорота ватниця, яка розцілувала брудні вагони, зізналася, що з Україною її "нічого не пов'язує". У "ВКонтакте" зазначено, що звуть її Олександра Петрушкевич, а приїхала вона до Криму з Челябінської області Роіссі. Чергова постановка пропагандистів Кремля", – зазначив захисник України.
Олександра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолія Штефана
Олександра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолія Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL, прихильниця окупантів Петрушкевич з'явилася в ефірі російського пропагандистського телебачення і образливо висловилася про українців. Вона заявила, що для кримчан це нібито "повний нуль" і вони радіють, що пішли від України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".