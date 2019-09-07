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8 вересня • оновлено в 11:18
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/ Розслідування

"Поспимо всі разом!" Спливли моторошні факти про водія BlaBlaCar, який зґвалтував дівчину

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Водій популярного онлайн-сервісу зі спільних поїздок BlaBlaCar, який зґвалтував 27-річну пасажирку по дорозі з Одеси в Черкаси, раніше вже пропонував інтим іншим попутникам.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, про свої враження від поїздки з 51-річним Олександром розповіли cестри Ольга і Анна Вовк, які разом зі своїм другом добиралися до Одеси.

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Зґвалтування водієм BlaBlacar: спливли нові деталі

Зґвалтування водієм BlaBlacar: спливли нові деталі

Скріншот з відео

За словами дівчат, по дорозі водій голосно вмикав музику, часто зупинявся і розповідав дивні історії, а потім відверто почав пропонувати інтим.

"Говорив, що на задньому сидінні є спальний мішок, поспимо всі разом. Поспимо, але він зовсім не сон мав на увазі", – розповіла одна з сестер.

Дівчата у відповідь показово зателефонували батькам, після чого чоловік помітно заспокоївся. Вони не залишали негативних відгуків на сервіс, а також не зверталися в поліцію, про що пошкодували.

"Ми вирішили, що він із тих, хто любить поговорити, але робити нічого не буде. На жаль, ми нічого нікому не сказали", – поділилася Ольга Вовк.

Більше подробиць про страшний злочин – читайте в нашому ексклюзиві.

Зґвалтування водієм BlaBlacar на Черкащині: з'явилися моторошні деталі

Зґвалтування водієм BlaBlacar на Черкащині: з'явилися моторошні деталі

Як повідомлялося OBOZREVATEL, про зґвалтування стало відомо 5 вересня. Інформацію оприлюднила подруга дівчини, над якою поглумилися.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
зґвалтування BlaBlaCar
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Возмите кастрируйте его и пускай дальше едет!!! Делов то!!!
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Andreychyk Andrey, Какой смелый, Европа тогда денег не даст)))
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Типичный yкpоп-aтoшник
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Туман Влад
Туман Влад
Масленко Валентин, Не знаю атошник он или нет, но то что ты типичный дятел тупорылый это факт очевидный
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
причем диванно-интернетный типа Kацап-Cocaлыча местного))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Начали разного рода дуры вылазить "в телевизор"! Эти су.ки как то молчали. А теперь прозрели!
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