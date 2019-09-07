"Поспимо всі разом!" Спливли моторошні факти про водія BlaBlaCar, який зґвалтував дівчину

Водій популярного онлайн-сервісу зі спільних поїздок BlaBlaCar, який зґвалтував 27-річну пасажирку по дорозі з Одеси в Черкаси, раніше вже пропонував інтим іншим попутникам.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, про свої враження від поїздки з 51-річним Олександром розповіли cестри Ольга і Анна Вовк, які разом зі своїм другом добиралися до Одеси.

Зґвалтування водієм BlaBlacar: спливли нові деталі Скріншот з відео

За словами дівчат, по дорозі водій голосно вмикав музику, часто зупинявся і розповідав дивні історії, а потім відверто почав пропонувати інтим.

"Говорив, що на задньому сидінні є спальний мішок, поспимо всі разом. Поспимо, але він зовсім не сон мав на увазі", – розповіла одна з сестер.

Дівчата у відповідь показово зателефонували батькам, після чого чоловік помітно заспокоївся. Вони не залишали негативних відгуків на сервіс, а також не зверталися в поліцію, про що пошкодували.

"Ми вирішили, що він із тих, хто любить поговорити, але робити нічого не буде. На жаль, ми нічого нікому не сказали", – поділилася Ольга Вовк.

Більше подробиць про страшний злочин – читайте в нашому ексклюзиві.

Зґвалтування водієм BlaBlacar на Черкащині: з'явилися моторошні деталі

Як повідомлялося OBOZREVATEL, про зґвалтування стало відомо 5 вересня. Інформацію оприлюднила подруга дівчини, над якою поглумилися.

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