Посміхався в обличчя вбитому: спливли моторошні подробиці розправи над прикордонником на Львівщині

Старшині Мостиського прикордонного загону, про смерть якого стало відомо 18 березня, вистрілив у спину 20-річний солдат строкової служби.

Вбивство прикордонника трапилося на території військового містечка, повідомляють у прес-службі Військової прокуратури Західного регіону. Затриманому було оголошено про підозру за ст. 115 КК України.

Відзначається, що солдат тільки заступив на службу, а старшина в цей час повертався до адмінбудівлі. Коли проходив повз солдата – той вистрілив йому в спину. А потім прикладом автомата почав добивати пораненого по голові. Зупинили й обеззброїли його військові, які опинилися поруч.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Чоловік помер по дорозі в лікарню. Як уточнюється в сюжеті ТСН, старшині було 35 років і колеги характеризували його як спокійну і неконфліктну людину. У вбитого залишилися дружина і маленький син.

У прес-службі Держприкордонслужби України розповіли, що нападник був призваний у 2018 році. Серед товаришів по службі він не виділявся нічим особливим, не мав також і дисциплінарних покарань.

Місце трагедії Скріншот з відео

За словами військового прокурора Львівського гарнізону Віталія Горпинича, можливі кілька причин вбивства старшини. "Дідівщина, буде перевірятися наявність. Проблеми в сім'ї й інші версії", – поділився він.

Відзначається, що після нападу солдат поводився дивно і посміхався. Пояснити, чому вбив військового, хлопець так і не зміг. Незабаром йому буде призначена психіатрична експертиза.

Підозрюваний солдат Скріншот з відео

Скріншот з відео

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Після затримання йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням ГБР у м. Львів, а процесуальне керівництво – військовою прокуратурою Львівського гарнізону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року в Чернівецькій області близько 20 контрабандистів напали на двох прикордонників. Вони намагалися перевезти нелегальні цигарки.

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