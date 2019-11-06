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6 листопада • оновлено в 22:35
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/ Розслідування

Послухали "ДНР"? На Донбасі готують нове розведення військ: названа дата

2.1т Читати матеріал російською

Розведення військ біля селища Петровське на Донбасі може початися 9 листопада.

З такою пропозицією виступив спецпредставник ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік.

Перед цим, 8 листопада, Сайдік хоче провести екстрене засідання в режимі відео-конференції. Цікаво, що з такими пропозиціями раніше виступали терористи "ДНР".

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Напередодні у штабі ООС також висловилися про підготовку до розведення військ на ділянці №3 Богданівка – Петрівське. При цьому там назвали дату 8 листопада, за умови "тиші" протягом 7 днів.

Розведення військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення – демонтаж фортифікацій і розмінування. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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