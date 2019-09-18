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19 вересня • оновлено в 02:02
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/ Розслідування

"Послаблює тиск на Кремль": Пристайка викрили у брехні про втрати на Донбасі

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Волонтери вказали на помилковість тверджень міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про зменшення обстрілів на Донбасі.

Спірну заяву глава МЗС зробив в інтерв'ю німецькій газеті "Die Welt". Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm знайшли підтвердження зворотного.

Так, Пристайко у відповідь на питання про те, чи бачить він готовність із боку Кремля до деескалації конфлікту на Донбасі, запевнив, що "частота бомбардувань значно впала і кількість загиблих відповідно теж".

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Пристайка викрили у брехні про втрати на Донбасі

Пристайка викрили у брехні про втрати на Донбасі

У InformNapalm ж виявили, що починаючи з 21 липня – дата введення "перемир'я" – дані пресцентру ООС регулярно занижували порівняно з інформацією СММ ОБСЄ.

"Послаблює тиск на Кремль": Пристайка викрили у брехні про втрати на Донбасі

Крім того, дані "Новинарні" свідчать про те, що не зменшилася і кількість загиблих.

"Послаблює тиск на Кремль": Пристайка викрили у брехні про втрати на Донбасі

Також наголошується що 17 вересня у 27-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні представили дані, за якими в період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, в результаті бойових дій на сході України загинули 8 мирних жителів. 60 – отримали поранення, серед них 9 – діти.

"Росію в цих заявах намагаються представити не як агресора, а як сторону, що може прагнути до деескалації на Донбасі. Це не відповідає дійсності. В результаті європейським партнерам замилюють очі і створюють "теплу ванну" для подальших кроків ослаблення тиску на Кремль. Можливо, такі заяви приємно читати німецьким політикам, але вони не наближають Україну до перемоги, а навпаки можуть лише сприяти капітуляції на умовах Москви", – обурилися волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко озвучив нові дані про загиблих українців на Донбасі за роки війни з Росією – їх близько 14 тисяч.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Якби Пристайко був самостійною людиною, зебанда не взяла б його до себе.
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