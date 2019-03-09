Співробітника посольства США затримали з міною в Шереметьєво: МЗС РФ зробило заяву

Співробітник посольства США намагався провезти в Шереметьєво мінометну міну в багажі.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії, припустивши, що дипломат "міг свідомо спробувати пронести міну".

У відомстві вважають, що це була свідома провокація. Після того як міну конфіскували, співробітник посольства США полетів в Нью-Йорк.

Інформацію про інцидент передали в США, проте в Штатах поки що не дали коментаря з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії забили на сполох через нову розробку США у військовій справі.

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