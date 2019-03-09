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Співробітника посольства США затримали з міною в Шереметьєво: МЗС РФ зробило заяву

11.3тЧитати матеріал російською

Співробітник посольства США намагався провезти в Шереметьєво мінометну міну в багажі.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії, припустивши, що дипломат "міг свідомо спробувати пронести міну".

У відомстві вважають, що це була свідома провокація. Після того як міну конфіскували, співробітник посольства США полетів в Нью-Йорк.

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Інформацію про інцидент передали в США, проте в Штатах поки що не дали коментаря з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії забили на сполох через нову розробку США у військовій справі.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
что ж отпустили то ? он небось как Рыков с Зиновьевым и битое стекло в еду в детских садиках подсыпал....ньдяяя - недоработочка...вышинского на них нет....))))
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Дьяченко Дмитрий
Дьяченко Дмитрий
Бендик Константин, задорного шарикова.
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Бендик Константин
Бендик Константин
МИНУ МИНОМЕТНУЮ... В БАГАЖЕ!!!!!!!!!!! сука в кацапстане все потомки Задорнова!!!!!!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бендик Константин, "Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ" --------------------------------------- Всё остальное придумали тупые хохлы, а ты, как ярчайший представитель этого класса всё это прочитал и принял всерьёз. Потомки нацистов и предателей!
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