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Посилають як приманку: розкрита схема російських найманців на Донбасі

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На тимчасово окупованому Донбасі російських найманців з нарко- та алкозалежністю відправляють стріляти по військах Операції Об'єднаних сил (ООС).

Це робиться для того, щоб терористи могли відстежити місцезнаходження українських захисників, повідомив на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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"Російські офіцери в якості приманки використовують підлеглих, які систематично вживають алкоголь або наркотики. Порушників відправляють на передову з наказом обстрілювати позиції ООС. Це робиться для того, щоб наші снайпери відкрили вогонь у відповідь і їх викрили", - розповів Мотузяник.

За його словами, ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається складною, але цілком контрольованою українськими військовими. Станом на 11 ранку 4 червня окупанти відкривали вогонь чотири рази.

Як писав OBOZREVATEL, снайпер Збройних сил України знищив терориста.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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