Посилають як приманку: розкрита схема російських найманців на Донбасі

На тимчасово окупованому Донбасі російських найманців з нарко- та алкозалежністю відправляють стріляти по військах Операції Об'єднаних сил (ООС).

Це робиться для того, щоб терористи могли відстежити місцезнаходження українських захисників, повідомив на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Російські офіцери в якості приманки використовують підлеглих, які систематично вживають алкоголь або наркотики. Порушників відправляють на передову з наказом обстрілювати позиції ООС. Це робиться для того, щоб наші снайпери відкрили вогонь у відповідь і їх викрили", - розповів Мотузяник.

За його словами, ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається складною, але цілком контрольованою українськими військовими. Станом на 11 ранку 4 червня окупанти відкривали вогонь чотири рази.

Як писав OBOZREVATEL, снайпер Збройних сил України знищив терориста.