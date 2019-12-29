"Посередині не вийде": подруга Путіна нахабно пригрозила Україні

Голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що в України не вийде досягти серединних домовленостей з країною-агресором.

Вона додала, що нормалізації відносин між країнами не буде, якщо Київ повністю не прийме кремлівську повістку. Фрагмент з погрозами Матвієнко показав у своєму відеоблозі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Валентина Матвієнко

"Новій владі України треба визначитися. Не вийде посередині. І там бути хорошим, і там не вийде. Якщо вони усвідомлюють небезпеку всього, що трапилося у 2014 році, результати "державного перевороту", вплив надпотужний націоналістичних сил на ситуацію в Україні й не зроблять рішучих кроків, очікувати подальшого поліпшення ситуації в Україні не доведеться. І думаю, що прориву в російсько-українських відносинах теж не вийде", – заявила голова Ради Федерації РФ в ультимативній формі.

У свою чергу, Цимбалюк відреагував на її слова попередженням для України. Він зазначив, що якщо наша країна піде на поводу у окупантів, то це закінчиться для неї зникненням.

"Що там говорив Сергій Вікторович (Лавров, глава МЗС РФ. – Ред.)? Що, мовляв, Європа поставила перед Україною хибний вибір: з Росією чи з Україною. А зараз Матвієнко теж говорить, що команді Зеленського потрібно визначитися: вона з захисниками України або готова йти на мир. Ну, в сенсі на капітуляцію. Теж або-або. І тут дійсно домовитися не вийде. Це як раз той випадок, що якщо ти вибираєш між, то падаєш у прірву", – застеріг журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матвієнко заявляла, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною. Більш того, вона закликала Київ почати все "з чистого аркуша".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!