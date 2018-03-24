Порушені закони: омбудсмен заступилася за Савченко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що під час затримання позафракційного нардепа Надії Савченко 22 березня було порушено законодавство.

Даний факт підтверджується рішенням Шевченківського райсуду Києва 23 березня, йдеться у заяві на її сайті.

"З огляду на ситуацію, я особисто як Уповноважений з прав людини в подальшому буду здійснювати контроль за дотриманням конституційних прав Надії Савченко", - запевнила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Савченко закидають змову з головою Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

За словами судді, Савченко планувала провокацію злочину, а не сам злочин. Її підозрюють по ряду статей КК України.