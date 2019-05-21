Портнова викликали в Генпрокуратуру: він відповів

Генеральна прокуратура викликала на допит колишнього заступника глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрія Портнова, який нещодавно повернувся в Україну після п'яти років відсутності.

Про це повідомляє theБабель, посилаючись на інформацію керівника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"Так, викликали як свідка", – повідомив Горбатюк. Уточнюється, що Портнова викликали в Генпрокуратуру на 27 травня як свідка у розслідуваннях щодо Євромайдану.

Андрій Портнов Portnov.com.ua

У своєму Telegram-каналі Портнов повідомив, що про виклик на допит "прочитав у ЗМІ", заявивши, що "обов'язково прийде".

"Ніколи раніше не доводилося опинитися в самому центрі злодійської малини", – написав він.

Скріншот

Нагадаємо, Андрій Портнов був радником президента-втікача Віктора Януковича в 2011–2014 роках, був заступником глави його адміністрації і займався питаннями судоустрою.

До цього, з 2005 до 2010 року, він був головним юристом команди Юлії Тимошенко. У 2010-2014 роках був членом Ради Національного банку України.

До 2016 року юрист був у розшуку, однак після того, як його позбавили статусу підозрюваного, обмеження зняли.

Після Революції Гідності в 2014 році Портнов покинув Україну та переїхав до Росії, а незабаром влаштувався у Відні (Австрія), де займався адвокатською діяльністю.

19 травня стало відомо, що Андрій Портнов безперешкодно перетнув кордон України.

21 травня він подав заяву до Державного бюро розслідувань проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Портнов безперешкодно повернувся в Україну, оскільки основне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олігарх Ігор Коломойський заявляв, що Андрій Портнов не має жодного відношення до команди Володимира Зеленського.

Член команди Зеленського, директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів у тому, що Портнов зміг безперешкодно приїхати в країну, звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка.

Незабаром сам Портнов розповів, що в Україні його охороняє поліція з автоматами і що йому боятися нічого. Юрист також заявив про бажання будувати політичну кар'єру в країні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся