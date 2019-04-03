Соломенский суд Киева постановил решение, которым обязал НАБУ расследовать факт сокрытия от декларирования 4,7 млн российских рублей, полученных Послом Украины в Канаде Шевченко за продажу в оккупированном Крыму принадлежавшей ему земли.

Напомню, фигурант заключил на территории Крыма сделку продажи земли на российском нотариальном бланке с указанием "Российская Федерация, республика Крым" и совершил по ней платежи в российский бюджет.

Это уже третье решение суда, обязывающее прокуратуру АРК, генеральную прокуратуру и НАБУ расследовать разные аспекты, совершенного чиновником преступления и признания российской юрисдикции в Крыму.

Пока эти органы бездействуют по причине принадлежности функционера к команде Порошенко, но рано или поздно мы доведём дело до логического конца.

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