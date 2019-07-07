Портников розсекретив мету ультиматуму Путіна щодо Донбасу

Вимога президента Росії Володимира Путіна зняти блокаду з окупованого Донбасу направлена на розвал економіки України. Адже за час обмежень, що діють, підприємства на території "Л/ДНР" повністю перейшли під контроль кремлівських кураторів.

Таким чином, він намагається нав'язати Києву легітимізацію цих "наглядачів" і заодно активів, привласнених терористами. Таку думку озвучив український журналіст Віталій Портников у статті для "Радіо Свобода".

"Під час перебування в Італії російський президент Володимир Путін зажадав "повного відновлення економічних відносин Донбасу і України", зокрема – скасування новим президентом Володимиром Зеленським указу його попередника Петра Порошенка про блокаду Донбасу. Слід, однак, розібратися, що це був за указ і до яких наслідків призвів", – пише він.

Журналіст нагадав, що указ президента в лютому 2017 року вводив в дію відповідне рішення РНБО, яке стосувалося заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці країни. Рішення послідувало після блокади пересування потягів із вугіллям депутатами та активістами, які вимагали зупинити "торгівлю на крові".

Сам Петро Порошенко, як і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, був рішучим противником цих дій, оскільки був упевнений, що вони блокують не ОРДЛО і не їм створюють проблеми. Головним чином ці дії блокують Україну та не дозволяють їй боротьбу за відновлення територіальної цілісності. П'ятий президент наполягав на тому, що винятково політико-дипломатичним шляхом необхідно повертати ці території Україні.

Крім того, нагадує Портников, проти блокади рішуче висловлювався і Захід, запевняючи, що вона суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Володимир Путін "Голос Америки"

"Тим не менш, громадська думка тоді була не на боці влади, не на боці наших західних союзників, а на стороні тих, хто блокаду здійснював", – пояснює журналіст. Отже, владі довелося поступитися, підкреслює він.

"Торгівля на крові" припинилася, але через два з половиною роки після цього партія "Самопоміч", яка організовувала блокаду, не розраховує на формування фракції у новому парламенті, а новий президент говорить словами старого з 2017 року. При цьому Україна продовжує закуповувати той же самий антрацит, тільки вже під виглядом імпортного вугілля.

"Підприємства на окупованій території Донбасу, які до введення блокади продовжували вважатися українськими, "віджаті" у власників, більше не платять податки до українського бюджету, зате поповнюють бюджети "народних республік", а Володимир Путін, фактично, вимагає легалізації цього їх нового статусу. Саме це має на увазі російський президент, коли закликає до скасування блокади – бо в разі відмови від неї ми опинимося в зовсім іншій економічної реальності, ніж у 2017 році. І коли Путін жартівливо пропонує, щоб указ про скасування блокади видав він, а не Зеленський, це не так уже й смішно. Тому що за два роки економіка окупованого Донбасу опинилася в російській юрисдикції. А була в українській", – пише Портников.

І це те, в чому потрібно зізнатися самим собі, впевнений він. Адже українське суспільство в будь-яких своїх проявах, від патріотизму до колаборації, стає об'єктом маніпуляцій.

Віталій Портников Facebook Віталія Портникова

"Боротьба з "торгівлею на крові" самої торгівлі не зупинила. Зате допомогла Кремлю встановити контроль не тільки над територіями, а й над підприємствами окупованих районів. Зате допомогла розірвати ті зв'язки, які ще існували у жителів цих районів з Україною, – коли вони залишалися платниками податків або отримували українські зарплати. А зараз в регіоні все замкнуто на "народні республіки", на окупаційну владу. І Путін хоче легітимізації цієї влади і економіки, яку вона контролює", – попередив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський найманець Андрій Морозов ("Мурз") заявив, що видачу своїх паспортів на Донбасі Росія хоче використати для того, щоб оголосити їх власників (переважно терористів "Л/ДНР") "миротворчими" силами і розв'язати масштабну війну в разі відкриття ЗСУ вогню по ним.

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