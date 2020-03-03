Портников розповів, як Путін хоче відкрити шлях на Київ

Президент Росії Володимир Путін використовує загострення конфлікту в Сирії для дестабілізації всієї європейської спільноти і отримання контролю над усією Україною. Він розраховує, що прискорити втілення його планів дозволить міграційна криза в ЄС.

Такою думкою у статті для "Еспресо" поділився український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він нагадав, що саме масовий вихід біженців із Сирії створив абсолютно новий образ Європи і змінив її політичний ландшафт.

Так, після того, як в країни ЄС хлинув потік мігрантів, там почала зростати популярність популістських партій, які або пов'язані з Кремлем фінансовими зобов'язаннями, або просто є "корисними ідіотами" російської влади, зазначив Портников. Ці процеси спричинили відповідні наслідки, вигідні Росії.

"Кожен рік продовження санкцій проти Росії став справжнім дипломатичним і політичним випробуванням для європейців, доказом того, що для багатьох країн ЄС цінності – порожній звук, що вони підтримують європейську солідарність швидше з прагматичних причин. Але Путіну всього цього, звичайно ж, мало. Йому необхідно домогтися капітуляції ЄС. І це не таке вже й важке завдання, як здається", – написав журналіст.

Володимир Путін "24 канал"

За його словами, досить просто дочекатися політичної кризи в Німеччині і формування уряду правих популістів в Італії. Адже після цього з санкціями буде покінчено. До того ж, в цих умовах президент Франції Еммануель Макрон одразу ж запропонує дати Росії шанс.

"Шлях на Київ для Путіна буде відкритий. А йому це необхідно, тому що часу до 2024 року, коли в Кремлі хотіли б створити спільну державу з Україною і Білоруссю, майже не залишилося. Нова міграційна криза допоможе вирішити обидва завдання. Біженці – сьогодні на кордонах Євросоюзу, і робиться все можливе, щоб залишити їх в Туреччині", – пояснив стратегію російських окупантів Портников.

Разом з тим, зазначив він, на Європу тисне не тільки Путін, а й турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, який використовує ситуацію для посилення власного політичного впливу і домагається підтримки Заходу в протистоянні з Росією. Однак одночасно він створює й ті умови, які потрібні Путіну.

"Саме тому Росія робить все можливе, щоб загострити війну в Ідлібі. Страждання сирійського народу стали для Кремля невичерпним резервуаром політичного успіху і дестабілізації не тільки Близького Сходу, а й Європи, і пострадянського простору. І Путін не збирається від цього успіху так просто відмовлятися", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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