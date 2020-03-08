Портников розкусив новий трюк Путіна з українською мовою в "ДНР"

Президент Росії Володимир Путін не зупиниться, поки не зробить Україну провінцією РФ.

Про це заявив журналіст Віталій Портников, прокоментувавши прийняття російської мови на окупованій території Донецької області в якості "державної".

"Нове рішення наочно демонструє, яку "народну республіку" хоче побудувати на окупованій території Кремль, і яка роль у цій "республіці" відводиться українцям. Рішення "Народної ради" остаточно знищує міф про "переслідування" російської мови на Донбасі. І до окупації в Донецьку та інших містах Донецької області школи з українською мовою навчання залишалися рідкістю, як і викладання українською мовою у вищих навчальних закладах", – пояснив журналіст.

Володимир Путін бореться з українською мовою

За його словами, навіть невинні спроби нагадати про українську культурну спадщину в регіоні стикалися із запеклим опором, про що свідчить скандал з ініціативою про присвоєння Донецькому національному університету імені поета Стуса.

"Тем часом насаджувалися міфи про "героїчне регіональне минуле", головним з яких був міф про створення на окупованій радянською Росією території "Донецько-Криворізької республіки", на чолі якої поставили одного з головних українофобів і шовіністів того часу, кривавого більшовика Артема. Цей міф насаджувався і російською пропагандою, і місцевими шовіністами, які отримували підтримку керівництва. Як бачимо, саме міф про право окупанта на привласнення чужої землі і "зачистку" цієї землі від культурної спадщини народу, який проживав на ній століттями, сьогодні на Донбасі торжествує ", – додав він.

Портников зазначив, що Донбас є зоною військових дій проти України, а не "самопроголошеною республікою".

"І цю війну Володимир Путін не закінчить ані через рік, як про те мріє Володимир Зеленський, ані через п'ять років. У Путіна в цій війні немає термінів, у нього є мета – знищення України, перетворення її на провінцію Росії. А якими будуть порядки в цій провінції, нам продемонструвала своїм рішенням про українську мову "Народна рада "ДНР", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня так звані депутати "Народної ради" прийняли рішення позбавити українську мову статусу державної.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал