Портников – про інтерв'ю Козака: це вимога капітуляції України від Кремля

Попри вельми обтічні формулювання в інтерв'ю заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака для ТАСС, в його риториці нікуди не зникла вимога капітуляції України.

Такого висновку дійшов у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він наголосив, що ця мрія Кремля вже багато років залишається незмінною.

"За округлими словами з інтерв'ю Козака агентству ТАСС – все та ж вимога капітуляції, до якої Кремль протягом багатьох років після окупації Криму і Донбасу закликає Україну. Так, при цьому можна стверджувати, що немає ніяких ультиматумів, що Росія прагне до завершення конфлікту біля своїх західних кордонів, що заморожений конфлікт їй не потрібен, а триває конфлікт через "неконструктивність" української сторони. Тільки це все – велика брехня Дмитра Козака та його начальника, Володимира Путіна", – переконаний журналіст.

Адже конфлікт на Донбасі, наголошує Портников, триває лише з однієї причини – через присутність окупаційних військ та їхніх найманців на українській території. Якщо на сході не буде ніяких військ – то не буде й ніякого конфлікту.

"Росія у цьому конфлікті – ніякий не посередник, вона – окупант. Маріонеткова "влада" не виражає ніякої думки "народу Донбасу", вона висловлює винятково думку своїх "кураторів" із ФСБ і СЗР. Якщо вигнати російські війська – як вони були вигнані зі Слов'янська або Краматорська – то конфлікт завершиться через 24 години без усілякого "особливого статусу", – наполягає він.

На його думку, все, що насправді робить Козак, – так це намагається легітимізувати російську окупацію Донбасу і домогтися розширення російського впливу на всю територію України.

"Саме тому переговорний процес у глухому куті. І він залишиться у глухому куті, поки Путін і його соратники залишаються в Кремлі", – підсумував Портников.

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