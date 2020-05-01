Портников пояснив, навіщо Росія "мітить" Донбас Сталіним

Символічне перейменування тимчасово окупованих Донецька і Луганська на "Сталіне" і "Ворошиловград" – це промацування грунту Росією перед тим, як повернути тоталітарну ідеологію і на своїй території.

Такий висновок зробив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Грани.Ру". За його словами, цим також пояснюється регулярне "побєдобісся" в країні-агресорці напередодні 9 Травня.

"Кожен День Перемоги в путінській Росії – це справжнісінька агресія. Агресія Сталіна. Повалений з п'єдесталів генералісимус то промайне на плакаті, то нагадає про себе цитатою в метрополітені, то з'явиться у висловлюваннях того чи іншого чиновника або штатного пропагандиста – в ролі мудрого визволителя людства. Тепер ось і на фресці в споруджуваному храмі Збройних сил Росії, в оточенні власних воєначальників, а також товаришів Путіна, Шойгу, Патрушева та інших офіційних осіб", – пише він.

Однак, підкреслює Портников, навіть незважаючи на те, що Сталін був затятим винищувачем церкви, його поява на стінах храмів не особливо вибивається з канви сучасної кремлівської пропаганди.

Сталін і "ДНР"

"Це такий Сталін нишком. Начебто його немає, але він все ж є. І не один, а в когорті інших переможців у війні. Начальник товариша Жукова, попередник товариша Путіна, нічого особистого, нічого зайвого. "Зайве" цьогоріч почалося із символічного перейменування міст – але яких! Периферійних. Чужих. Але окупованих", – акцентує увагу журналіст.

Він нагадав, що Кремль ще з брежнєвських часів хоче повернутися до сталінських назв, але соромиться забруднитися у крові. Саме тому регулярно виникають спроби і наміри знову перейменувати Волгоград на "Сталінград" незважаючи на те, що саме там в повній мірі розкрилася неміч радянського диктатора як полководця.

"Але страх завжди зупиняє, і Волгоград залишається Волгоградом – хоча тепер шість днів у році називається Сталінградом. Таке рішення ще сім років тому ухвалила місцева дума. І нічого, проковтнули. 9 травня Волгоград – це Сталінград. Але не він один", – пише Портников.

Журналіст уточнив, що маріонеткові "уряди Л/ДНР" мають намір у святкові дні називати два українських міста Донецьк і Луганськ Сталіне і Ворошиловград. Аналогічному прикладу послідували й гауляйтери Південної Осетії, які вирішили перейменувати Цхвінвал на Сталінір.

"У той час як Україна звільняється від Леніна, Росія мітить окуповані території Сталіним. Мітить не випадково – вождь все ще залишається чекістським кумиром, і господарі сучасного російського життя намагаються зрозуміти, чи готове суспільство прийняти цю повзучу сталінізацію", – зробив висновок Портников.

"Святкові міста, пам'ятник Сталіну в "Донецьку, що бореться", де-небудь поруч з "Моторолою", потім – пам'ятник у Волгограді. І, дивись, на 80-річчя Перемоги можна буде вже і перейменувати Волгоград, і повернути генералісимуса на його постамент, через непорозуміння зайнятий маршалом Жуковим. Це і є та Росія, якої їм хочеться. Росія Путіна, Росія Сталіна", – резюмував він.

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