Портников пояснив, навіщо Росія "мітить" Донбас Сталіним

Символічне перейменування тимчасово окупованих Донецька і Луганська на "Сталіне" і "Ворошиловград" – це промацування грунту Росією перед тим, як повернути тоталітарну ідеологію і на своїй території.

Такий висновок зробив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Грани.Ру". За його словами, цим також пояснюється регулярне "побєдобісся" в країні-агресорці напередодні 9 Травня.

"Кожен День Перемоги в путінській Росії – це справжнісінька агресія. Агресія Сталіна. Повалений з п'єдесталів генералісимус то промайне на плакаті, то нагадає про себе цитатою в метрополітені, то з'явиться у висловлюваннях того чи іншого чиновника або штатного пропагандиста – в ролі мудрого визволителя людства. Тепер ось і на фресці в споруджуваному храмі Збройних сил Росії, в оточенні власних воєначальників, а також товаришів Путіна, Шойгу, Патрушева та інших офіційних осіб", – пише він.

Однак, підкреслює Портников, навіть незважаючи на те, що Сталін був затятим винищувачем церкви, його поява на стінах храмів не особливо вибивається з канви сучасної кремлівської пропаганди.

Сталін і "ДНР"

"Це такий Сталін нишком. Начебто його немає, але він все ж є. І не один, а в когорті інших переможців у війні. Начальник товариша Жукова, попередник товариша Путіна, нічого особистого, нічого зайвого. "Зайве" цьогоріч почалося із символічного перейменування міст – але яких! Периферійних. Чужих. Але окупованих", – акцентує увагу журналіст.

Він нагадав, що Кремль ще з брежнєвських часів хоче повернутися до сталінських назв, але соромиться забруднитися у крові. Саме тому регулярно виникають спроби і наміри знову перейменувати Волгоград на "Сталінград" незважаючи на те, що саме там в повній мірі розкрилася неміч радянського диктатора як полководця.

"Але страх завжди зупиняє, і Волгоград залишається Волгоградом – хоча тепер шість днів у році називається Сталінградом. Таке рішення ще сім років тому ухвалила місцева дума. І нічого, проковтнули. 9 травня Волгоград – це Сталінград. Але не він один", – пише Портников.

Журналіст уточнив, що маріонеткові "уряди Л/ДНР" мають намір у святкові дні називати два українських міста Донецьк і Луганськ Сталіне і Ворошиловград. Аналогічному прикладу послідували й гауляйтери Південної Осетії, які вирішили перейменувати Цхвінвал на Сталінір.

"У той час як Україна звільняється від Леніна, Росія мітить окуповані території Сталіним. Мітить не випадково – вождь все ще залишається чекістським кумиром, і господарі сучасного російського життя намагаються зрозуміти, чи готове суспільство прийняти цю повзучу сталінізацію", – зробив висновок Портников.

"Святкові міста, пам'ятник Сталіну в "Донецьку, що бореться", де-небудь поруч з "Моторолою", потім – пам'ятник у Волгограді. І, дивись, на 80-річчя Перемоги можна буде вже і перейменувати Волгоград, і повернути генералісимуса на його постамент, через непорозуміння зайнятий маршалом Жуковим. Це і є та Росія, якої їм хочеться. Росія Путіна, Росія Сталіна", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ватажок незаконного формування "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіне".

До цього подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Місто назвали "Ворошиловградом".

Такому ж приклад послідував і "президент" частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов, який наказав перейменувати Цхінвал на Сталінір.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!