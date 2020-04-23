Блокування Роскомнаглядом сайту Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України говорить про те, що президент Росії Володимир Путін боїться втратити Крим і розуміє, що це неминуче.

До того ж, він усвідомлює, що такий розвиток подій позбавить його по суті єдиної перемоги, яку він пропонує своїм виборцям. Такого висновку в статті для "Крим. Реалії" дійшов український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Причина (блокування. – Ред.) в тому, що на сайті Міністерства з реінтеграції на рівних присутні Крим і Донбас. Так, це не "Міністерство мінського процесу". Так, це відомство, саме створення якого точно відображає конституційну позицію України – окуповані не тільки окремі райони Донецької і Луганської областей, на які Росія формально не претендує, але і територія Криму, яку Росія всупереч всім нормам міжнародного (і свого) права анексувала", – пояснює він.

Володимир Путін Begemot

Портников також звернув увагу на те, що сайт українського міністерства – перший сайт державної структури України, заблокований Росією. При цьому журналіст нагадав, що у інших країн – і у Республіки Молдова, і у Грузії – теж є відомства, які займаються реінтеграцією окупованих Росією територій. Але ніяких особливих претензій до них за всі ці десятиліття не висувалося, а їх інтернет-представництва доступні в Російській Федерації.

"А чому? А все тому ж. Росія формально не претендує на території Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії. Це – її колонії, протекторати, але це не сама Росія. Як, втім, і "народні республіки" Донбасу. А ось Крим... А Крим – це територія, за яку Кремль, схоже, буде триматися до останнього навіть в період пандемії, обвалу нафтових цін і падіння російської економіки", – переконаний Портников.

Саме тому, підкреслює він, Путін вирішив всупереч праву і здоровому глузду конфіскувати майно українських громадян та інших негромадян Росії в Криму, а також заблокувати сайт українського Міністерства з реінтеграції.

"Сайт відомства, саме існування якого нагадує: анексія Криму – це всього лише період від окупації до реінтеграції. А такі нагадування Путіну, думаю, чути дуже не хочеться. Тому що без анексованого Криму його режим втрачає свій головний політичний козир. І, за його логікою, ніхто в Росії і самому Криму не повинен вважати, що півострів може і справді "повернутися в рідну гавань". В українську гавань", – зробив висновок публіцист.

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