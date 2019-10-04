"Порт запрацював?" У вкраденому Криму заявили про "прорив санкцій"

Росіянин, що приїхав в анексований Крим, заявив, що міжнародні санкції, введені відносно портів після окупації, нібито не працюють, за що його взяли в облогу місцеві жителі.

Як пояснив на сторінці у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец", у феодосійському порту стоїть суховантаж із Сирії.

"Ватник (мабуть, із понаїхавших), побачив... і вирішив повідомити про прорив санкцій. Але в коментарях щось пішло не так – зібралися агенти Держдепу і хунти", – написав блогер.

Так, жителі півострова відповіли аноніму, що корабель уже місяць як стоїть у порту. "Він один раз на рік заходить", "Ну так, Сирія вона і в НАТО, і в ЄС перебуває", "Порт запрацював? Не смішіть", – пишуть користувачі мережі.

Ілюстрація. Порт Феодосії Народна правда

twitter.com/CrimeaUA1

Крим. Ватник (мабуть, з понаїхали), побачив у феодосійському порту суховантаж з Сирії і вирішив повідомити про прорив санкцій. Але в коментарях щось пішло не так - зібралися агенти Держдепу і хунти pic.twitter.com/5SdkiljYtk - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) October 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в окупованому Росією Криму загорівся військовий ракетний катер "Шуя". Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя. У мережі з'явилися фото з місця НП.

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