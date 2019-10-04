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6 жовтня • оновлено в 18:15
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/ Розслідування

"Порт запрацював?" У вкраденому Криму заявили про "прорив санкцій"

10.6т Читати матеріал російською

Росіянин, що приїхав в анексований Крим, заявив, що міжнародні санкції, введені відносно портів після окупації, нібито не працюють, за що його взяли в облогу місцеві жителі.

Як пояснив на сторінці у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец", у феодосійському порту стоїть суховантаж із Сирії.

"Ватник (мабуть, із понаїхавших), побачив... і вирішив повідомити про прорив санкцій. Але в коментарях щось пішло не так – зібралися агенти Держдепу і хунти", – написав блогер.

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Так, жителі півострова відповіли аноніму, що корабель уже місяць як стоїть у порту. "Він один раз на рік заходить", "Ну так, Сирія вона і в НАТО, і в ЄС перебуває", "Порт запрацював? Не смішіть", – пишуть користувачі мережі.

Ілюстрація. Порт Феодосії

Ілюстрація. Порт Феодосії

Народна правда

"Порт запрацював?" У вкраденому Криму заявили про "прорив санкцій"

twitter.com/CrimeaUA1

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в окупованому Росією Криму загорівся військовий ракетний катер "Шуя". Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя. У мережі з'явилися фото з місця НП.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
соцмережі Крим Новини Криму
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Какой то ублюдок на странице в Твиттере выясняет что-то . Обозовцы вы это как представляете?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не переживайте,все идёт по плану,жиды знают когда развалится Россия и Украина,все ждут,особенно Китай.
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3
Mega Death
Mega Death
Через пять-10 лет про санкции уже все забудут. А вот с чем останутся тупые xoxложёпые селюки, скакавшие на майдане?)) Они за пять лет стали главными попрошайками а Европе, что будет через 10?
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4
3
Mega Death
Mega Death
Andria Viktor, Дурилка xoxложепая, нас очень радует Украина, которая стала достойным примером для всей России. Вы, иди-оты отдвинули развал России лет на 100)))Вот если бы у вас хоть что то достойное вышло , это было бы возможно. Но вы рукожёпые селюки этого не смогли)
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Andria Viktor
Andria Viktor
Mega Death, жди защекин,скоро на твоей улице пойдут пляски и песни.
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