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11 лютого • оновлено в 17:21
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Порошенко й Зеленський дізналися потім: Луценко зізнався в "авантюрі" з Джуліані

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Ексгенпрокурор України Юрій Луценко заявив, що їздив до адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані без відома тодішнього президента Петра Порошенка.

Він стверджує, що ухвалив це рішення без стороннього впливу. "Ще раз хочу підкреслити: я діяв самостійно. Ніякої ролі Порошенка в моєму візиті до Джуліані (для того, щоб повернути $7 мільярдів) не було взагалі. Він дізнався постфактум. Я повернувся – і доповів усе", – сказав він у інтерв'ю "Цензор.нет ".

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Також, зазначив Луценко, пізніше він про все це розповів главі держави Володимиру Зеленському.

"Він вже був обраний, але ще не відбулася інавгурація. (Він) довго й уважно слухав", – повідомив ексгенпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко пояснив суть своїх взаємин із особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та звинуватив експослиню США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Рудольф Джуліані Юрій Луценко
Місце
Україна
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