Порошенко дав указ? Як СБУ "зам'яла" справу сепаратиста Коровченка за здачу Криму

В авторитетных средствах массовой информации Украины неоднократно появлялись публикации о "государственной измене" экс-министра юстиции АР Крым во времена президентства Виктора Януковича Сергея Коровченко.

Сейчас, как следует из официальных документов СБУ, в отношении Коровченко расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Но дело "о сдаче Крыма российским властям" по команде "свыше" хотят спустить на тормозах. В свете происходящего уже появилась реакция со стороны националистических организаций, которые обещают разобраться сами в ситуации, если правоохранительные органы не в силах.

Сергею Коровченко и его "карманному патриоту" Михаилу Ковальчуку приписывают участие в целой веренице "патритоичных" рейдерских захватов при участии агрессивно настроенных молодчиков в масках.

О том, кто из выскопопоставленных офицеров СБУ помогал Коровченко спустить дело о госизмене на тормозах и какова роль в этом процессе экс-президента Украины Петра Порошенко – читайте в расследовании.

КТО ТАКИЕ КОВАЛЬЧУК И КОРОВЧЕНКО?

Сергей Коровченко (в народе – "Корова") и Михаил Ковальчук (он же – "Баклан") являются главными героями фильма-расследования "Оборотни в вышиванках". Сегодня этот тандем, по информации многочисленных СМИ, промышляет рейдерством и попутно ищет способы, как попасть в большую политику.

Сергей Владимирович Коровченко известен тем, что во времена Януковича был т.н. министром юстиции АР Крым. Сегодня СБУ расследует в отношении него дело по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"Способствовал аннексии АР Крым, документально и юридически помогал РФ захватить под свой контроль полуостров", - говорится в официальных документах правоохранительных органов о предмете производства.

Во время судебного заседания над обвиняемым в государственной измене Виктором Януковичем были опубликованы записи переговоров от февраля 2014 года советника Владимира Путина Сергея Глазьева с одним из самых одиозных "рупоров Кремля" Константином Затулиным. Эти записи стали одним из доказательств, предоставленных гособвинением.

В этих пленках была раскрыта роль в аннексии полуострова бывшего начальника Главного управления Министерства юстиции Украины в АР Крым Сергея Коровченко.

В частности, в разговоре, который имел место 28 февраля 2014 года, уже после захвата "зелеными человечками" здания Совмина АР Крым, советник Путина Сергей Глазьев вместе с Константином Затулиным активно обсуждали будущий состав оккупационного "правительства" Крыма. По задумке кремлевских "товарищей", Коровченко должен был стать одним из основных столпов путинской власти в Крыму. Приведем фрагмент аудио-записи:

Глазьев: - Алло, Костя, смотри, я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма, действующий на сегодняшний день, ну, был у Могилева, - Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень, они его хорошо характеризует. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтобы он там и остался. У меня две кандидатуры, за которые я... Коровченко - это от Медведчука, а я Разумовского хорошо знаю, много лет. Наш абсолютно.

Особого цинизма ситуации добавляет то, что сегодня Сергей Коровченко, надев вишитую сорочку, стремится стать народным депутатом по 210-му избирательному округу на Черниговщине.

Михаил Ковальчук, на которого опирается Коровченко в "активистских" вопросах, более известен, как праворадикальный, агрессивно настроенный ксенофоб, который был замечен антисемитских и прочих неприглядных историях. Под личиной патриотизма этот делец неоднократно "портил жизнь" застройщикам и предпринимателям другой национальности.

Отрабатывая заказы Коровы касательно строительных объектов, этот псевдопатриот на самом деле не преследовал целей помочь людям, а исключительно занимался троллингом столичных застройщиков, по всей видимости, с целью дальнейшего шантажа.

Молодые люди спортивного телосложения в масках, которыми руководил так называемый Баклан, часто были замечены во время рейдерских захватов, бенефициаром которых был Корова. "Истинный ариец", судя по всему, является последователем идей национал-социализма и неонацизма. Ранее неоднократно он был замечен в расистских погромах и заказных акциях.

Памятна история, когда несколько десятков "активистов" под руководством главы общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаила Ковальчука пришли в заведение ливанской кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади с требованиями закрыть его. При этом молодчики оскорбляли ливанских предпринимателей, называя "чурками" и "чебуреками". Тогда же были столкновения с руководством Национальной полиции города Киева. На акциях Ковальчука против ливанцев были молодчики с флагами неонацистской организации "Misanthropic Division".

Известно, что Ковальчук ранее был изгнан из рядов ВО "Свобода" и батальона "СИЧ". Поговаривают, что в реальных боевых действия участия не принимал, а прозябал якобы волонтером. Когда служивые недосчитались этих самых волонтерских средств на нужды АТО, пути ВО "Свобода" и "активиста" разошлись.

С недавнего времени свою связь с Коровченко Михаил Ковальчук не скрывает и регулярно в социальных сетях выкладывает совместные с ним фото, не стесняясь, делает репосты "умных мыслей" своего босса. Известно, что ранее он отрицал связь с Коровченко и не признавался, что у них есть общие интересы.

Сегодня "хамелеоны" начали мимикрировать и всячески ищут пути, чтоб попасть в команду к Владимиру Зеленскому. Так, давеча Ковальчук отметился тем, что подловил обедающего Владимира Зеленского в одной из столичных пиццерий и начал приставать к нему, чтоб тот помог ему в его "активистских" аферах.

НАЦКОРПУС ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА "СЕПАРАТИСТА КОРОВЧЕНКО" И РЕШИЛ НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Примечательной новостью последних дней стала информация о том, что на деятельность тандема Коровченко-Ковальчука обратили внимание в настоящих патриотических кругах. Речь идет о радикальном заявлении Нацкорпуса, в котором националисты пообещали навести порядок в деле "сепаратиста Коровченко" и предупредили, что если правоохранительная система не справится, то патриоты найдут способ, как наказать "оборотней в вышиванках".

"Безнаказанность Коровченко и других пособников российской агрессии в Украине - это доказательство импотенции всей правоохранительной и судебной власти времен Порошенко. Состоялась инаугурация, поэтому теперь обращаемся к Владимиру Зеленскому с требованием принять реальные меры в отношении тех, кто развязал войну в Украине и помог России оккупировать наш Крым. Эти "оборотни в вышиванках" должны ответить за свою измену перед законом. Если Сергей Коровченко и другие агенты Путина и во времена Зеленского не окажутся за решеткой, мы, настоящие патриоты Украины, сами найдем способ их наказать ", - заявил Национальный Корпус на своем официальном сайте.

ОСТАФИЙЧУК И ПОРОШЕНКО: КТО И ПО ЧЬЕМУ УКАЗАНИЮ ЗАТЯГИВАЕТ ДЕЛО КОРОВЧЕНКО В СБУ?

По информации наших информированных источников в правоохранительных органах, уголовное производство о государственной измене Коровченко вот уже более года тормозиться. Происходит это неспроста, а по указке высшего руководства СБУ.

По нашей информации, речь идет о генерал-майоре, начальнике Главного следственного управления СБУ Остафийчуке Григорие Владимировиче. Заметим, что в эти дни президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Остафийчука со службы. В свете этого появлется надежда, что дело Коровченко о госизмене может получить новую жизнь.

Источники указывают, что именно этот высокопоставленный кадр СБУ, которого в 2015 году Порошенко свои указом назначил начальником следствия, получил команду "спустить дело на тормозах".

Кулуарами ходят слухи от людей из окружения Коровченко, что во время совместных застолий обвиняемый в государственной измене не раз вспоминал, что якобы за него хлопотал сам Петр Алексеевич Порошенко в свою бытность президентом Украины.

Григорий Остафийчук, личность которого также весьма скандальна и одиозна, в разговоре с журналистами начал отрицать, что "тормозит" дело Коровченко о сдаче АР Крым России. По его словам, следствие до сих пор ведется. Также Остафийчук заверил, журналистов, что искренне хочет, чтобы обвинение было доведено до логического завершения. При этом генерал-майор СБУ сообщил, что в отношении Сергея Коровченко есть и другие уголовные производства, расследующиеся другими правоохранительными органами.

Известно, что Остафийчук, который чудом избежал люстрации, проходит по уголовному производству, начатому Военной прокуратурой Центрального округа, по поводу затягивания еще около 14 уголовных производств.

Если будет доказан факт, что высшее руководство СБУ при прямом вмешательстве Порошенко решило "замять" дело "сепаратиста" Коровченко о сдаче Крыма, то это будет позором не только института президентства, но и нанесет непоправимый удар по репутации службы, ведь речь идет о чести государства, его суверенитете и территориальной целостности Украины.

ПОЧЕМУ ДРУГИЕ ПАТРИОТЫ МОЛЧАТ О КОВАЛЬЧУКЕ И КОРОВЧЕНКО?

По нашей информации, ряд гражданских организаций, общественных активистов и журналистов в последнее время указывают на сомнительную деятельность тандема Коровченко-Ковальчука и другим (помимо Нацкорпуса) патриотическим организациям. Пользуясь случаем, также хотели бы обратить внимание главы ДУК "Парвый сектор" Дмитрия Яроша, руководящие органы ВО "Свобода" (откуда вышел Ковальчук) и других националистических организаций на псевдопатриотическую деятельность Михаила Ковальчука в интересах "кремлевского прихвостня" Коровченко. Они, как известно, пока не комментируют происходящее.

Учитывая обещания националистических организаций самостоятельно разобраться с "сепаратистом и агентом Путина" Коровченко, думается, что, после смены власти в стране, Службе Безопасности Украины следует поторапливаться в расследовании производства о сдаче Крыма РФ. В ином случае, итог этого дела может оказаться абсолютно непредсказуемым. Поэтому мы будем следить за развитием событий.

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