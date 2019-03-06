"Порошенко адекватно відреагував": відомий журналіст про звільнення Гладковського

Звільнивши заступника секретаря РНБО Олега Гладковського після скандалу з корупцією в "оборонці", президент України Петро Порошенко продемонстрував адекватну реакцію.

Так він не тільки очистив свою репутацію, але і показав зрілість у взаємодії зі ЗМІ. Про це заявив український журналіст Павло Казарін, пише Gazeta.ua.

"Влада вчиться реагувати на розслідування журналістів, не закриває на них очі. Це породжує надію. Якщо це стане не разовим, а системним явищем, то можна нас привітати. Якщо після цієї історії станемо на крок ближче до взаємодії влади і ЗМІ, то це стане позитивним результатом", — сказав він.

Петро Порошенко

Казарін нагадав, що в демократичних країнах журналістика виконує функції четвертої влади і є ланцюговим псом демократії. Так відбувається і в США, і у Великобританії, незважаючи на розвинену систему правоохоронних органів. Про те, що журналісти не повинні брати на себе функції розслідувачів, кажуть тільки в Росії та інших тоталітарних країнах, підкреслює журналіст.

"Не можна говорити про одну мотивацію Порошенка. Тут є і спроби знизити ризики, які міг би понести чинний президент і кандидат у президенти Порошенко. Можна говорити і про політичну зрілість влади", — продовжив свою думку Казарін.

Що стосується питання корупціонерів в умовах війни, то сподіватися на їх повне зникнення — марно, вважає журналіст.

Павло Казарін Facebook Павла Казаріна

"Корупція є навіть в багатих і демократичних країнах. У якихось країнах "корупційний податок" може становити 20%, в інших — 200%. Мотивація людей не змінюється. Можна сподіватися, що війна і масштаб викликів, які маємо, змусить дотримуватися етичних принципів. Але це було б наївно. Скрізь є люди, які ставлять свої інтереси вище за колективні. В тому числі колективного виживання. У нас залишаються такі навіть в умовах війни. Це сумно, але це статус кво, в якому ми живемо", — сказав він.

Підсумовуючи, Казарін додав, що систему характеризує не помилка, а реакція на неї. У скандалі з "Укроборонпромом" вона виявилася адекватною — спочатку Гладковського усунули, а потім звільнили із закликами вивчити розслідування журналістів.

"Якби президент продовжив робити вигляд, що нічого не сталося, така реакція повинна була б нас налякати. На жаль, влада не завжди реагує на журналістські розслідування, але в цьому випадку реакція адекватна", — підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високі чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників в результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" відсторонили від посад.

Також президент Петро Порошенко звільнив замішаного в скандалі заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Його син, Ігор Гладковський, заявив, що подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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