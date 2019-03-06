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"Порошенко адекватно відреагував": відомий журналіст про звільнення Гладковського

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Звільнивши заступника секретаря РНБО Олега Гладковського після скандалу з корупцією в "оборонці", президент України Петро Порошенко продемонстрував адекватну реакцію.

Так він не тільки очистив свою репутацію, але і показав зрілість у взаємодії зі ЗМІ. Про це заявив український журналіст Павло Казарін, пише Gazeta.ua.

"Влада вчиться реагувати на розслідування журналістів, не закриває на них очі. Це породжує надію. Якщо це стане не разовим, а системним явищем, то можна нас привітати. Якщо після цієї історії станемо на крок ближче до взаємодії влади і ЗМІ, то це стане позитивним результатом", — сказав він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Казарін нагадав, що в демократичних країнах журналістика виконує функції четвертої влади і є ланцюговим псом демократії. Так відбувається і в США, і у Великобританії, незважаючи на розвинену систему правоохоронних органів. Про те, що журналісти не повинні брати на себе функції розслідувачів, кажуть тільки в Росії та інших тоталітарних країнах, підкреслює журналіст.

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"Не можна говорити про одну мотивацію Порошенка. Тут є і спроби знизити ризики, які міг би понести чинний президент і кандидат у президенти Порошенко. Можна говорити і про політичну зрілість влади", — продовжив свою думку Казарін.

Що стосується питання корупціонерів в умовах війни, то сподіватися на їх повне зникнення — марно, вважає журналіст.

Павло Казарін

Павло Казарін

Facebook Павла Казаріна

"Корупція є навіть в багатих і демократичних країнах. У якихось країнах "корупційний податок" може становити 20%, в інших — 200%. Мотивація людей не змінюється. Можна сподіватися, що війна і масштаб викликів, які маємо, змусить дотримуватися етичних принципів. Але це було б наївно. Скрізь є люди, які ставлять свої інтереси вище за колективні. В тому числі колективного виживання. У нас залишаються такі навіть в умовах війни. Це сумно, але це статус кво, в якому ми живемо", — сказав він.

Підсумовуючи, Казарін додав, що систему характеризує не помилка, а реакція на неї. У скандалі з "Укроборонпромом" вона виявилася адекватною — спочатку Гладковського усунули, а потім звільнили із закликами вивчити розслідування журналістів.

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"Якби президент продовжив робити вигляд, що нічого не сталося, така реакція повинна була б нас налякати. На жаль, влада не завжди реагує на журналістські розслідування, але в цьому випадку реакція адекватна", — підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Петро ПорошенкоОлег ГладковськийПавло Казарін
Місце
Україна
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Фомина Катя
Фомина Катя
Так що лишалось Порошенку в цьому випадку,та ще перед виборами
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Гладковским и их подельникам главное убедить не народ в том, что они не воровали, а – Порошенко. А то ведь придётся делиться.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это все для отвода глаз, потому как Барыга и есть главарь банды!
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