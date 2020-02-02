Порно не дивляться, але жахлива їжа: Малюська перевірив в'язниці Бердичева. Фото

Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав Бердичів та провів перевірку колонії №70 та виправного центру №108.

Про це він повідомив в Facebook, відзначивши, що на відміну від СІЗО, колонії і виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан і рівень утримання ув'язнених істотно кращим.

"У підсобному господарстві колонії: кури, перепели та навіть нутрії. Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп’ютері (історію переглядів у браузері перевірив – до соцмереж чи порнофільмів доступу не було).

Ключова проблема – харчування. На їжу державний бюджет витрачає мільйони гривень, а її якість, м’ко кажучи, бажає кращого. І багато хто її зовсім не вживає та харчується своїм", – розповів міністр.

За його словами, ті, хто відбувають довічні покарання, перебувають в задовільних умовах і мають можливість працювати.

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева Facebook Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

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