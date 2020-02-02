Головна Новини
3 лютого • оновлено в 02:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Порно не дивляться, але жахлива їжа: Малюська перевірив в'язниці Бердичева. Фото

937
Читати матеріал російською

Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав Бердичів та провів перевірку колонії №70 та виправного центру №108.

Про це він повідомив в Facebook, відзначивши, що на відміну від СІЗО, колонії і виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан і рівень утримання ув'язнених істотно кращим.

"У підсобному господарстві колонії: кури, перепели та навіть нутрії. Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп’ютері (історію переглядів у браузері перевірив – до соцмереж чи порнофільмів доступу не було).

Ключова проблема – харчування. На їжу державний бюджет витрачає мільйони гривень, а її якість, м’ко кажучи, бажає кращого. І багато хто її зовсім не вживає та харчується своїм", – розповів міністр.

Новини
Навіть коти не рятують: Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси. Фото

За його словами, ті, хто відбувають довічні покарання, перебувають в задовільних умовах і мають можливість працювати.

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Малюська перевірив в'язниці Бердичева

Facebook Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги