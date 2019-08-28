Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Черкащині батько кинув у колодязь трирічного сина і по-звірячому порізав доньку

1.8т Читати матеріал російською

У Черкаській області в середу, 28 серпня, 37-річний чоловік намагався вбити двох дітей.

Свого рідного 3-річного сина місцевий житель кинув у колодязь, а нерідній доньці 2009 року народження завдав ножові поранення. Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Уточнюється, що інцидент стався в селі Заліське Тальнівського району близько 17:50. Чоловіка затримали на місці кримінального злочину.

Новини
На Одещині вбили виховательку дитячого садка: на тілі виявили сліди насилля

Попередньо встановлено, що в момент скоєння замахів місцевий житель перебував у неадекватному стані.

Дітей госпіталізували, їх стан поки невідомий. Травмованого хлопчика з колодязя глибиною 18 метрів діставали рятувальники.

Ілюстрація

Ілюстрація

Доба

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Івано-Франківську ветеран АТО після сварки підірвав за допомогою гранати себе і свою співмешканку. Обидві людини загинули на місці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна Черкаси
Теги
постраждала дитина діти
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Исаев Максим
Исаев Максим
Кошмар какой! Как только под извергом земля не проваливается... Очень хочется верить, что с детьми всё будет хорошо!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь представьте, что эти твари на Донбассе вытворяют!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
АТО шник в пьяном угаре с "русскими" воевал?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...