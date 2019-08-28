На Черкащині батько кинув у колодязь трирічного сина і по-звірячому порізав доньку

У Черкаській області в середу, 28 серпня, 37-річний чоловік намагався вбити двох дітей.

Свого рідного 3-річного сина місцевий житель кинув у колодязь, а нерідній доньці 2009 року народження завдав ножові поранення. Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Уточнюється, що інцидент стався в селі Заліське Тальнівського району близько 17:50. Чоловіка затримали на місці кримінального злочину.

Попередньо встановлено, що в момент скоєння замахів місцевий житель перебував у неадекватному стані.

Дітей госпіталізували, їх стан поки невідомий. Травмованого хлопчика з колодязя глибиною 18 метрів діставали рятувальники.

Ілюстрація Доба

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Івано-Франківську ветеран АТО після сварки підірвав за допомогою гранати себе і свою співмешканку. Обидві людини загинули на місці.

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