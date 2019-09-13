Головна Новини
13 вересня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Порізане стегно: у Харкові на порозі лікарні померла поранена жінка

5.5т Читати матеріал російською

У Харкові на території залізничної лікарні №1 знайшли тіло жінки.

Як з'ясувалося, вона була поранена і померла від крововтрати. Інцидент трапився ще в березні 2019 року, але тільки зараз справа отримала одночасно і розголос, і завершення, пише "Місто Х".

Так, тоді привезли в невідкладну допомогу жінку з ножовим пораненням стегна, яка спливала кров'ю. Медики надали їй першу допомогу, але затримуватися в палаті хвора не стала і через добу самовільно залишила клініку.

Новини
Тягали за волосся і били об стіну: під Харковом натовп підлітків познущався над дівчиною. Відео

Харківська залізнична лікарня

Харківська залізнична лікарня

Через шість днів її тіло знайшли біля залізничної лікарні. Згідно з висновками експертів, жінка померла від крововтрати.

Виявилося, що перед тим як потрапити в лікарню, загибла запросила до себе знайомого, і парочка разом випивала. У результаті, товариші по чарці посварилися, гість схопив ніж і вдарив господиню в стегно. Удар припав на велику вену, і з рани рясно полилася кров.

Новини
У Харкові затримали ймовірного ґвалтівника 12-річної дівчинки

У суді чоловік визнав свою провину і розкаявся у скоєному. Харківський райсуд відправив раніше судимого громадянина на 7,6 року до в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на Мереф'янському шосе біля багатоповерхівки знайшли жінку з численними травмами. Виявилося, що чоловік викинув її з вікна на кухні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel