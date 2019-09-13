Порізане стегно: у Харкові на порозі лікарні померла поранена жінка

У Харкові на території залізничної лікарні №1 знайшли тіло жінки.

Як з'ясувалося, вона була поранена і померла від крововтрати. Інцидент трапився ще в березні 2019 року, але тільки зараз справа отримала одночасно і розголос, і завершення, пише "Місто Х".

Так, тоді привезли в невідкладну допомогу жінку з ножовим пораненням стегна, яка спливала кров'ю. Медики надали їй першу допомогу, але затримуватися в палаті хвора не стала і через добу самовільно залишила клініку.

Харківська залізнична лікарня

Через шість днів її тіло знайшли біля залізничної лікарні. Згідно з висновками експертів, жінка померла від крововтрати.

Виявилося, що перед тим як потрапити в лікарню, загибла запросила до себе знайомого, і парочка разом випивала. У результаті, товариші по чарці посварилися, гість схопив ніж і вдарив господиню в стегно. Удар припав на велику вену, і з рани рясно полилася кров.

У суді чоловік визнав свою провину і розкаявся у скоєному. Харківський райсуд відправив раніше судимого громадянина на 7,6 року до в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на Мереф'янському шосе біля багатоповерхівки знайшли жінку з численними травмами. Виявилося, що чоловік викинув її з вікна на кухні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал