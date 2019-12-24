Порізали та вивезли в РФ: стало відомо про таємний завод терористів "ДНР". Фото

В тимчасово окупованому Донецьку терористи "ДНР" на захопленому заводі "Донгірмаш" ремонтують військову техніку, що постачається з Росії.

Про це у блозі на OBOZREVATEL пише "Фаш*к Донецький", опублікувавши фото з підприємства.

"З літа 2014 року до 2017 року на цьому заводі були відремонтовані десятки танків, гради, сауна, БМП, БТР, а також різна гусенична техніка. За таку роботу платили до 18 тисяч російських рублів здебільшого. Ну, а цех номер 8 в цей час робив те, що і робив раніше – ремонтував військову техніку і вдень, і вночі", – йдеться у публікації.

При цьому з заводу вивезли майно, а метал порізали і продали в Росії, щоб виплачувати робітникам зарплати.

"З 2014-го по 2016 рік у завод не раз прилітали снаряди і траплялися різні НП через тупість і пожежі. З пожежами, щоправда, все було дуже цікаво: здебільшого ДРГ "хунти" підпалювала саме ті цехи, які були размародерені макаками "ДНР", – пише блогер.

Взимку 2018 року на заводі, в одному з цехів, трапився обвал даху і в підсумку він став непридатний для роботи. Танки, що були там на ремонті, порізали на метал, зазначено у повідомленні.

"З будівлі заводоуправління, де перебували представники голландського холдингу, вивезені всі меблі, вся комп'ютерна техніка, вивезена в РФ уся технічна документація", – додав блогер.

Наразі в цеху тривають роботи з ремонту танків терористів, наголошено у блозі.

Донгірмаш

Донгірмаш

Донгірмаш

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку терористи організували таємну в'язницю, де катували полонених.

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