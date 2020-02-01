Поранили у груди: терористи Путіна убили захисницю України

На війні за незалежність України на Донбасі 1 лютого загинула військова медичка Клавдія Ситник.
Як повідомили в штабі ООС, вона загинула в результаті обстрілу під Новотошківським (Попаснянський район Луганської області).
"Під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл і отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким полеглої української захисниці", – сказано в повідомленні.
Як передає Цензор.нет, російські окупанти застосували станкові міномети АГС-17. Вона отримала поранення грудної клітини, шансів вижити не було.
Клавдії могло виповнитися 24 лютого 34 року.
Трагедія на Донбасі. Ілюстрація
Фото з мережі
Як писав OBOZREVATEL, в січні поточного року на Донбасі загинули 14 бійців. Наймолодшому – 21 рік, найстарший відзначив 48-річчя. У мережі назвали їхні імена і показали фото.
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