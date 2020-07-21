Поранений на Донбасі український воїн помер у госпіталі, – штаб ООС
Один з українських військовослужбовців, який був поранений 21 липня в районі Павлополя, помер в лікувальному закладі.
Як повідомив у Facebook пресцентр штабу ООС, причиною смерті стали отримані осколкові поранення.
"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", – йдеться в повідомленні.
Загалом від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 20 липня убили 26-річного українського військовослужбовця Василя Кравченка.