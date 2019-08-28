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"Пора валити!" Прилєпін огризнувся на бан Facebook за фото Захарченка

1.8т Читати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у складі терористичної "ДНР", поскаржився на 30-денний бан Facebook через публікацію фото "меморіалу" ліквідованому ватажкові бойовиків Олександру Захарченку біля кафе "Сепар" в Донецьку.

Його обурення опублікував у Facebook Матвій Роздільний, скопіювавши пост Прилєпіна з його сторінки в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

"Я все думав, а коли у мене закінчаться бани за всі фотографії Захарченка і" Мотороли" у ФБ, а також за слово на букву "х" – коли, словом, український сегмент управління Фейсбуком вичерпає всі свої можливості – що вони будуть робити? І сьогодні дізнався, що. Отже, мені прийшло повідомлення про черговий бан на 30 днів. Це четвертий за рік, тобто, чотири місяці мене тримали під замком", – обурився терорист.

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

korrespondent.net

Він також поскаржився на те, що раніше йому завжди показували фото або коментар за який банили. Однак цього разу просто прислали повідомлення про те, що одна з його публікацій порушує правила спільноти, у зв'язку з чим і розпочато блокування на 30 днів.

"Прекрасно ж. Хтось з коментаторів обов'язково повинен написати мені, що пора валити з Фейсбуку. Дякую за пораду!" – вибухнув обуренням Прилєпін.

"Пора валити!" Прилєпін огризнувся на бан Facebook за фото Захарченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прилєпін похвалився в мережі фото позбавленого смаку інсталяції на місці підриву Захарченка. На кафе "Сепар", де і вбили терориста, повісили банер з його фотографією і цитатою, що нібито належить йому.

Нагадаємо, раніше Прилєпін похвалився великим числом убитих українців. Він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Захар Прилепин Олександр Захарченко
Місце
Росія
Теги
ДНР Facebook
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Опять ублюдочное укроинство занимается своим любимым делом-стукачеством, а фейсбук цензурой
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