"Пора оточувати": екс-охоронець "Мотороли" перейшов воювати на бік України. Фотофакт

Колишній охоронець ліквідованого терориста "ДНР" ватажка банди "Спарта" Арсена Павлова ("Мотороли") два роки захищає Україну.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Facebook.

"Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа у 2015-му, втік з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час іти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трохи часу", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час похорону ліквідованого на Донбасі ватажка банди "ДНР" "П'ятнашка" Олега Мамієва ("Мамая") в російському Владикавказі були присутні члени угруповання та деякі відомі донбаські терористи. Засвітився і терорист Ахра Авідзба з позивним "Абхазія", якого звинувачують у вбивстві "Мотороли".