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"Пора оточувати": екс-охоронець "Мотороли" перейшов воювати на бік України. Фотофакт

10.7тЧитати новину російською

Колишній охоронець ліквідованого терориста "ДНР" ватажка банди "Спарта" Арсена Павлова ("Мотороли") два роки захищає Україну.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Facebook.

"Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа у 2015-му, втік з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час іти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трохи часу", - написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час похорону ліквідованого на Донбасі ватажка банди "ДНР" "П'ятнашка" Олега Мамієва ("Мамая") в російському Владикавказі були присутні члени угруповання та деякі відомі донбаські терористи. Засвітився і терорист Ахра Авідзба з позивним "Абхазія", якого звинувачують у вбивстві "Мотороли".

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Арсеній Павлов (Моторола)Андрій Цаплієнко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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