Попутка на той світ: в Одесі сталася масштабна ДТП із загиблими

Протягом минулого тижня, 19-25 березня, на українських дорогах сталися сотні аварій, в яких отримали травми і загинули десятки людей. "Обозреватель" розповість про наймасштабніші ДТП.

В Одеській області в аварії загинули двоє 30-річних чоловіків, один з яких ветеран АТО.

Як стало відомо, чоловіки зупинили легковий автомобіль Toyota і попросили водія відвезти їх до місця призначення. На вулиці Дмитра Донського водій не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору. Удар прийшовся в задню частину авто, де сиділи пасажири. Обидва пасажири загинули.

схема ДТП

Авто влетіло в стовп

Авто влетіло в стовп

У Запорізькій області, біля села Орлянське, смертельне ДТП влаштував співробітник поліції. Автомобіль, яким керував т. в. о. начальника структурного підрозділу Михайлівського відділення Василівського відділу поліції, збив пішохода, який йшов в попутному напрямку. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні.

схема ДТП

ДТП сталося біля с. Орлянське Гугл. карти

ДТП сталося біля с. Орлянське Гугл. карти

За попередніми даними, на момент аварії загиблий знаходився в стані алкогольного сп'яніння, сам же водій авто був тверезий і не знаходився при виконанні службових обов'язків. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Справа перебуває на контролі прокуратури. У відомстві просять усіх, хто став свідком даного ДТП, звертатися за номером (061) 764-37-19.

Ще одна смертельна аварія сталася в Запорізькій області, в Василівському районі. Вантажівка Scania врізався в припаркований легковий автомобіль Peugeot, поруч з яким перебували двоє чоловіків у віці 33 і 36 років, останній помер на місці події.

схема ДТП

ДТП з фурою

ДТП з фурою

У Дрогобичі Львівської області жертвою аварії став 51-річний співробітник військкомату. В автомобіль Daewoo Lanos, яким керував військовослужбовець, врізався BMW, водій якого, порушивши правила, раптово виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті співробітник військкомату помер на місці події, а водій BMW отримав перелом ноги.

схема ДТП

Авто, на якому їхав співробітник військкомату

В Одеській області фура DAF протаранила легковий автомобіль. Удар був такої сили, що легковик перетворився на купу металобрухту, а водій авто загинув. Щоб витягти тіло, знадобилася допомога рятувальників.

ДТП з фурою

Раніше повідомлялося про масштабне ДТП в Київській області, в якому загинули чотири людини .

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