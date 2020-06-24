У Львові сина бізнесменів запідозрили в зґвалтуванні 12-річного, на захист стали п'ять адвокатів. Деталі історії

У Львові 18-річного сина місцевих підприємців підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Батьки дитини побоюються, що кривдник може вийти сухим із води, тому вирішили оприлюднити цей випадок. Днями суд взяв під варту юнака без права внесення застави.

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Попросив витягнути мопед

Страшна історія сталася 18 червня. Як розповів нам батько потерпілого хлопчика Олег, син гуляв у дворі з друзями.

"У нас достатньо закритий МЖК, з одного боку – Левандівка (район Львова, відокремлений від міста залізничними коліями. – Ред.), з іншого – торфовища. Це околиця Львова. Таке село в місті, де всі одне одного знають. Діти групами гуляють на майданчиках. І ось наш син з друзями теж пішов. Тут підходить цей тип. Спочатку він пристав до дитини, яка грала окремо, але та злякалася, тоді він підійшов до хлопців, серед яких був і мій син", – зазначив він.

Діти встигли зняти на телефон злочинця

Хлопець попросив дітей допомогти: "Хто з вас сильний, ходімо зі мною! Я тут на торфовищах катаюся, мені це подобається. Мопед застряг, ходімо, допоможете мені його витягнути".

"Сміливий хлопець"

Коли друзі підійшли до краю торфовищ, то трохи злякалися. Слідом за хлопцем пішов і 12-річний хлопчик.

"Він у мене сміливий хлопець. Можливо, стало цікаво подивитися на мопед. Може, цей тип був схожий на блогера з Youtube, у чорних окулярах, кепці. Не знаю, які мотиви в нього були. Вони пішли, тип усю дорогу щось розповідав. Там покинута місцевість, якісь городи, халупи. Пройшли метрів 300, зайшли в кущі, тоді син уже почав боятися, але той потяг його розмовами. Вони перелізли через огорожу, і тут уже він його схопив, затягнув у хату. Син пробував вибратися, але той тип сильний, боксом займався..." – голос батька переривається від хвилювання.

Затримання підозрюваного Національна поліція

У той час батьки вже кинулися шукати сина. Хлопці, які повернулися у двір, усе розповіли мамі, і вона подзвонила в поліцію. Самі діти бачили, як кривдник не поспішаючи повертається один назад, і встигли зняти його на телефон. Це й допомогло поліції знайти злочинця.

Пізніше батькові діти розповіли, що рік тому тут уже була спроба нападу. Тоді жертвами ледь не стали дівчинки, але встигли вирватися.

"Можливо, він уже не раз тут бував, треба з'ясувати, чим ще займався. Тому що ходив спокійно, наче все знає, але живе на іншому краю мікрорайону, кілометрів за п'ять звідси", – каже Олег.

Син відразу впізнав кривдника

Поліція швидко знайшла й затримала злочинця. Як описувала мама хлопчика Софія в Facebook, уже наступного дня чоловік і син кілька годин провели у відділенні.

"Після практично безсонної ночі вони з 10.00 до 17.00 чекали під райвідділом проведення впізнання. Спочатку довго везли підозрюваного, потім довго не могли знайти статистів. Декому навіть довелося поголити вуса, щоб стати схожими й забезпечити чистоту експерименту. Наш син відразу вказав на свого кривдника. Тож це точно він", – написала жінка.

Підозрюваний на суді Національна поліція

Також батьки кажуть, що сторона підозрюваного в зґвалтуванні вже найняла п'ятьох адвокатів ще на етапі затримання. Тому й батькові хлопчика довелося звернутися по допомогу до юристів.

"Ми дуже побоювалися, знаючи, як працює в нас у країні правосуддя, що цього типа не заарештують і відпустять із залу суду. Тому нам довелося публічно розповісти про нашу біду, щоб залучити громадськість. На суд прийшли люди, і його заарештували на два місяці без права внесення застави", – каже Олег.

У соцмережах пишуть, що підозрюваний виявився сином місцевих бізнесменів. Його батько нібито є дилером із продажу ковбас відомої на заході України торгової марки, володіє декількома точками, де продають м'ясні вироби, однак ФОП оформив на дружину. Крім того, вона ще володіє бутиками в центрі Львова, в мережі постійно рекламує товари своїх магазинів: взуття, сумочки, окуляри, спідниці.

Також користувачі відзначають, що подружжя на засідання приїхало на старому автомобілі, створюючи образ бідних людей.

"Перед судом до мене підійшов їхній адвокат і сказав, що хоче поговорити, але я звик діяти в правовому полі, тому відмовився. Потім начебто цей захисник вийшов зі справи", – каже батько хлопчика.

Йому потрібно повернутися до життя

За словами Олега, поки син відчуває себе нормально, але перша ніч після того, що сталося, звичайно, була безсонною. "Зараз начебто добре спить, гуляє з друзями у дворі, вони його підтримують. Також ми спілкувалися з психологинею. Вона сказала, що головне не міняти звичок, які були до цього. Йому важливо максимально швидко повернутися до колишнього життя", – зазначає чоловік.

Підозрюваному в цьому злочині, якщо провину буде доведено, загрожує до 15 років позбавлення волі.