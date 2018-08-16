Попросили Путіна: Україна готова помилувати 11 росіян

Україна готова помилувати 11 громадян РФ, засуджених за злочини проти суверенітету країни, які звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії в обмін на українських політв'язнів.

Про це представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Ми надішлемо на представників РФ у ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів - громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання на свого президента Путіна. Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв‘язнів" , - написала вона.

Політик нагадала, що відповідні звернення вже написали 11 росіян, засуджених в Україні.

"Хочу наголосити, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, зокрема - тероризм. Тому коли Кремль називає Олега Сенцова "терористом" за сфабрикованою ФСБ справою, нехай краще подбає про реальних терористів, засланих ФСБ і Кремлем воювати в Україну", - наголосила віце-спікер.

За словами Геращенко, відповіді російської сторони на цю ініціативу поки немає. Також відсутня реакція на пропозицію України провести зустрічі омбудсвумен Денисової і Москалькової у Мінську 21-22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі прізвища росіян, яких Україна готова обміняти на всіх політв'язнів.