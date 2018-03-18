"Життя за межею": ветеран АТО розповів про жахи полону

Терористи "Л/ДНР" повсюдно застосовують до заручників методи фізичного та морального впливу.

Про це в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV розповів голова ГО "Українська асоціація військовополонених", колишній бранець бойовиків "ЛНР" Анатолій Поляков.

"У мене перший місяць був вкрай складним. Я вже переступив цю межу між життям і смертю, коли мене виводили на розстріл, ставили на коліна, я вже попрощався з життям. Я прийняв вже смерть тоді. І коли мені після першого місяця запропонували виступити по телебаченню, то тоді вже я говорив: хлопці, я ні в чому не винен. Тоді я вже був готовий (відмовити терористам. - Ред.), я вже прийняв смерть", - підкреслив він.

При цьому Поляков визнав, що міг би погодитися на певну співпрацю при іншому ставленні до себе.

"Якби це не було так жорстко, як в перший день, то я б дав будь-розписки, виступив по телебаченню і сказав би все, що від мене вимагали. Ситуація там дуже страшна і жахлива. Твоя задача в першу чергу вижити", - зазначив ветеран АТО.

За його словами, просто відмовитись від подібних "пропозицій" з боку бойовиків неможливо без ризику для життя.

"Все переживають дуже складний період. Полон - це життя за межею. Ось деякі сьогодні говорять про якийсь героїзм, але героїзм полягає тільки в тому, що ти хочеш зберегти свою честь і гідність. Засуджувати хлопців, які сьогодні виступають в ЗМІ, засуджують десь українську владу, перебуваючи в полоні - не варто. Це неможливо (уникнути. - Ред.), тебе все одно змусять це зробити", - додав колишній в'язень терористів.

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