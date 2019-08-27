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"Поповнив бригаду 200": на Донбасі загадково помер черговий терорист "ЛНР"

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Терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин 25 серпня. Він був родом із Брянки Луганської області.

Про смерть поплічника російських окупантів повідомив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши скріншот повідомлення сестри терориста в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Він також нагадав, що Курінний значився у списках сайту "Миротворець". Згідно з даними на сторінці про бойовика, йому було 32 роки.

"200 бригада. 25.08.19 Курінний Олександр із Брянки. Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український захисник.

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Терорист Олександр Курінний

Терорист Олександр Курінний

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Повідомлення сестри терориста про його смерть

Повідомлення сестри терориста про його смерть

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Скріншот сторінки Курінного "ВКонтакте"

Скріншот сторінки Курінного "ВКонтакте"

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Терорист Олександр Курінний

Терорист Олександр Курінний

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенка з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також раніше на Донбасі за невстановлених обставин помер терорист Сергій Бєсєдін на прізвисько "Батя" з бази "Миротворця".

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Збройні сили України
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