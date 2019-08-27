"Поповнив бригаду 200": на Донбасі загадково помер черговий терорист "ЛНР"

Терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин 25 серпня. Він був родом із Брянки Луганської області.

Про смерть поплічника російських окупантів повідомив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши скріншот повідомлення сестри терориста в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Він також нагадав, що Курінний значився у списках сайту "Миротворець". Згідно з даними на сторінці про бойовика, йому було 32 роки.

"200 бригада. 25.08.19 Курінний Олександр із Брянки. Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український захисник.

Терорист Олександр Курінний Facebook Анатолій Штірліц - блог

Повідомлення сестри терориста про його смерть Facebook Анатолій Штірліц - блог

Скріншот сторінки Курінного "ВКонтакте" Facebook Анатолій Штірліц - блог

Терорист Олександр Курінний Facebook Анатолій Штірліц - блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенка з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також раніше на Донбасі за невстановлених обставин помер терорист Сергій Бєсєдін на прізвисько "Батя" з бази "Миротворця".

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