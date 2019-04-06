Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

У мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали проти України на Донбасі.
Перший – Абдулвалєєв Ігор Ігорович (позивний "Абдулла") – помер 3 квітня, повідомляє на сторінці у Twitter блогер із ніком Necro Mancer. Він посилається на інформацію прихильників окупантів, яка опублікована в соціальних мережах.
Відомо, що "Абдулла" був родом із Росії. Він народився 18.05.1984 у Челябінську, в цьому ж місті й помер від наслідків тортур у "нетаємних в'язницях" самопроголошеної "ДНР".
myrotvorets.center
myrotvorets.center
twitter.com/666_mancer
Згідно з інформацією волонтерського сайту "Миротворець", російський найманець був кулеметником у "батальйоні Суркова-Прилєпіна", так званому 04 РШБСН "ДНР".
Він носив звання молодшого лейтенанта, у бойових діях проти України брав участь від 2014 року.
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
Другий ліквідований – Паршин Віктор Володимирович (позивний "Танкіст"). Він був убитий снайпером 4 квітня, за інформацією блогера, ймовірно, в Приазов'ї.
twitter.com/666_mancer
Паршин також народився в Росії – 13.04.1981 в місті Сургут (Ханти-Мансійський АО).
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
Абдулвалеев Ігор Ігорович "Абдулла" (18/05/84, Челябінськ) помер 03/04/19 в Челябінську від наслідків тортур в донецьких Нетаємний в'язницях https://t.co/2N5sk8Kk4h # груз200 # 4ршбсн # ПСН # роа pic.twitter .com / mumBc6HivE- Necro Mancer (@ 666_mancer) 6 квітня 2019 р.
Паршин Віктор Володимирович "Танкіст" (13/04/81, Сургут) убитий снайпером 04/04/19, ймовірно, в Приазов'ї https://t.co/Q1bmuvJGJx # 4ршбсн # ПСН # роа # груз200 pic.twitter.com/ oZ36xM6rr1- Necro Mancer (@ 666_mancer) 6 квітня 2019 р.
Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.
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