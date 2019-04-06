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Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

2.6тЧитати матеріал російською

У мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали проти України на Донбасі.

Перший – Абдулвалєєв Ігор Ігорович (позивний "Абдулла") – помер 3 квітня, повідомляє на сторінці у Twitter блогер із ніком Necro Mancer. Він посилається на інформацію прихильників окупантів, яка опублікована в соціальних мережах.

Відомо, що "Абдулла" був родом із Росії. Він народився 18.05.1984 у Челябінську, в цьому ж місті й помер від наслідків тортур у "нетаємних в'язницях" самопроголошеної "ДНР".

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Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Згідно з інформацією волонтерського сайту "Миротворець", російський найманець був кулеметником у "батальйоні Суркова-Прилєпіна", так званому 04 РШБСН "ДНР".

Він носив звання молодшого лейтенанта, у бойових діях проти України брав участь від 2014 року.

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

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Другий ліквідований – Паршин Віктор Володимирович (позивний "Танкіст"). Він був убитий снайпером 4 квітня, за інформацією блогера, ймовірно, в Приазов'ї.

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Паршин також народився в Росії – 13.04.1981 в місті Сургут (Ханти-Мансійський АО).

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Поповнили "200-х": у мережі показали двох ліквідованих терористів "Л/ДНР"

myrotvorets.center

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасутерористи "ДНР"Новини ДНРНовини ЛНРООСфотографии
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Васильев Александр
Васильев Александр
Подохли два уёбка? Да и хер с ними! Пусть теперь черви насладятся!
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
гарний коцаб - дохлий коцаб
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