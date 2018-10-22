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''Поповнення 200-х'': офіцер ЗСУ показав ''самоліквідованого'' терориста

4.4тЧитати матеріал російською

У неділю, 21 жовтня, було ліквідовано чергового терориста "Донецької народної республіки" Дмитра Журавльова.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Facebook. Він також опублікував фотографії сепаратиста.

"200-та бригада поповнилася черговим бійцем", — написав офіцер, розповівши, що бойовик самоліквідувалася — загинув у результаті черепно-мозкової травми, отриманої у ДТП.

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Зазначається, що Журавльов (дата народження — 09.07.1992 р.) був родом із Донецька. Водночас на одному з фото він одягнений у форму із шевроном російських збройних сил.

''Поповнення 200-х'': офіцер ЗСУ показав ''самоліквідованого'' терориста

Дмитро Журавльов

Соцмережі

Дмитро Журавльов

Дмитро Журавльов

Соцмережі

''Поповнення 200-х'': офіцер ЗСУ показав ''самоліквідованого'' терориста

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про безглузду загибель терориста на Донбасі. Сепаратист і соратник окупантів був родом із Перевальська Луганської області. У мережі знайшли його фотографії.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини ДНРДНРсмертьфотографии
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Компасов Джип
Компасов Джип
Ни разу не гражданская война!
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Ivan Rus
Ivan Rus
Хохлы, а кого конкретно терроризировал этот террорист?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"...был родом из Донецка..." Так значит нет вна Украине гражданской войны?
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