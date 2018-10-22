''Поповнення 200-х'': офіцер ЗСУ показав ''самоліквідованого'' терориста

У неділю, 21 жовтня, було ліквідовано чергового терориста "Донецької народної республіки" Дмитра Журавльова.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Facebook. Він також опублікував фотографії сепаратиста.

"200-та бригада поповнилася черговим бійцем", — написав офіцер, розповівши, що бойовик самоліквідувалася — загинув у результаті черепно-мозкової травми, отриманої у ДТП.

Зазначається, що Журавльов (дата народження — 09.07.1992 р.) був родом із Донецька. Водночас на одному з фото він одягнений у форму із шевроном російських збройних сил.

Дмитро Журавльов Соцмережі

Дмитро Журавльов Соцмережі

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про безглузду загибель терориста на Донбасі. Сепаратист і соратник окупантів був родом із Перевальська Луганської області. У мережі знайшли його фотографії.