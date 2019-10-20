Попалися на справі Гладковського: НАБУ запідозрили в "зливах" державних таємниць

НАБУ запідозрили в прослуховуванні телефонних розмов, які містять державну таємницю.

Про це в телеграм-каналі заявив журналіст Володимир Бойко. За його словами, Бюро отримало доступ до ліній урядового зв'язку в Держспецзв'язку.

Бойко звернув увагу, що в суді над Олегом Гладковським прокурор зачитав витяг з протоколу негласних слідчих (розшукових) дій. За словами сторони звинувачення, 6 березня 2017 Гладковський під час телефонної розмови з тодішнім міністром оборони Степаном Полтораком намагався схилити його відкликати лист, в якому пропонувалося залишити без змін постанову Кабміну за рівнем локалізації вантажного автотранспорту для потреб ЗСУ на рівні 60%.

"Гладковського це не влаштовувало, оскільки автомобілі "Богдан 6317" мали ступінь локалізації 26,4% і не могли бути включені в державне оборонне замовлення. На наступний день Гладковський подзвонив заступникові міністра оборони Ігорю Павловському і переконав його змінити позицію міністерства", - передає Бойко.

За його словами, Гладковський не міг обговорювати це питання звичайним мобільним зв'язком, а виключно по лінії урядового зв'язку, по якій дозволяється передавати інформацію, яка містить гриф "секретно".

"Отже, НАБУ отримало в Держспецзв'язку доступ до ліній урядового зв'язку і прослуховує телефонні розмови, що містять державну таємницю", - заявив Бойко.

"Це дуже цікаво, оскільки директор НАБУ Артем Ситник і його перший заступник Гізо Углава не тільки систематично передають в посольство США матеріали кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ, а й носять своїм кураторам з спецслужб США і Великобританії нерозсекречені протоколи НСРД. Тому виникає питання: чи передають Ситник і Углава іноземним спецслужбам також записи розмов, які вищі посадові особи України ведуть по лініях урядового зв'язку АТС-100 і АТС-200?" - написав він.

Олег Гладковський УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському - в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського - його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

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