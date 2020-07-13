Пономарьов сказав, як Кремль може виграти в Україні

Кремль зацікавлений в проведенні дострокових парламентських виборів в Україні.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. "Кремль, звичайно, виграє на тому, що кількість хаосу в Україні, якого і так багато, ще більше збільшиться", – зауважив він.

За оцінками Пономарьова, на дострокових виборах партії "Слуга народу" не вдасться отримати результат, достатній для формування монобільшості у Верховній Раді і для створення коаліції доведеться об'єднуватися з іншими фракціями.

"Кремлю це буде шалено вигідно, тому що питання, з ким у "Слуги народу" буде коаліція? Майже напевно в цій ситуації треба буде якось домовлятися з ОПЗЖ або з "Батьківщиною", – переконаний політик.

"На мій погляд, в жодному разі не можна робити ніяких дострокових виборів. Треба робити все можливе, щоб стабілізувати систему влади, а не для того, щоб її далі розгойдувати", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив, що президент РФ Володимир Путін може спробувати ініціювати дострокові вибори президента в Україні.