Історія з Бабченком дала світу важливий доказ - Ілля Пономарьов

Коментуючи історію з "вбивством" і ефектним "воскресінням" російського журналіста Аркадія Бабченка, російський одіозний політик Володимир Жириновський зробив заяву щодо російських опозиціонерів, що переїхали в Україну.

Зокрема, він сказав: "На місці інших російських політичних біженців, наприклад, Іллі Пономарьова, я б задумався, чи безпечно їм залишатися в Києві".

З проханням оцінити цей меседж OBOZREVATEL звернувся до російського опозиційного політика Іллі Пономарьова.

У бліц-інтерв'ю він поділився своєю думкою про спецоперацію СБУ, про роль в ній Аркадія Бабченка, а також оцінив актуальні загрози - для Бабченка і для себе.

Радио Свобода

- Чи вважаєте ви, що вам дійсно небезпечно залишатися в Україні, як про це говорить Жириновський?

- Як ви знаєте, у мене з Володимиром Вольфовичем зворушливі стосунки. Він був формальним ініціатором справи "Сколково".

Але найцікавіше, що зазвичай Жириновський каже те, що думає Кремль, тому я сприймаю це як конкретну загрозу з їх боку.

Але навряд чи це може якось вплинути на мій спосіб життя і місце розташування. Я з самого початку приймав рішення виїхати в Україну, розуміючи, що це не є простою прогулянкою.

- Чи надходили вам загрози за час вашого перебування в Україні? Якщо так, то які? Коли? Чи багато їх було? Що ви робили, щоб убезпечити себе?

- Всяка балаканина постійно приходить. І через соцмережі, і у вигляді телефонних повідомлень...

- Вам пишуть SMS з погрозами?

- Так буває.

- Від кого?

- Від якихось тролів. Але я не вважаю, що до цього варто ставитися надто серйозно. Таких повідомлень вагон. Це та атмосфера, яка зараз створена в Росії - пошуку націоналзрадників. Якась кількість дезадаптивних людей на це ведеться. Я не думаю, що це є чимось системним.

А ось той факт, що перед всією цією історією з Бабченком у нас була інформація, дуже важливий. Адже ті товариші, яких пов'язали, вербували людей в АТОшному середовищі. У мене була інформація про те, що таке відбувається, і до цього я поставився набагато серйозніше, ніж до різних пустих погроз.

Тому я, звісно, дуже радий тій операції, яка закінчилася в зв'язку з затриманням злочинців.

- До речі, як ви розцінюєте історію з Бабченком? Чи правий сам Бабченко, що вчинив саме так? Чи можна це назвати тріумфом СБУ?

- Я вважаю, що це абсолютний тріумф. Я повністю згоден з Бабченком, і на його місці вчинив би так само.

В основному його критикують через те, що його вважають журналістом, але насправді Аркадій все-таки не зовсім журналіст. Він більшою мірою громадський діяч і письменник. Це все одно що називати журналістом його суворого антипода - Захара Прилепіна.

Це не журналістська, це громадська діяльність.

Facebook Аркадій Бабченко

Звичайно, журналіст не повинен брати участі в таких речах, тому що це підриває професійну довіру до нього як до джерела інформації.

Журналіст завжди повинен бути нейтральний і не брати участь в процесі. Але громадський діяч, письменник цілком може це робити.

І найважливіше - я вважаю, що в результаті всіх цих дій рівень моєї безпеки і багатьох моїх інших товаришів, які виїхали з Росії і знаходяться не тільки в Україні, але і в інших країнах світу, виріс.

І за це ми повинні Аркадію прощати багато речей.

- Тим не менш, ви вважаєте, що Аркадій цим своїм вчинком в якійсь мірі дискредитував себе в якості журналіста?

- Це вчинок не журналіста - це вчинок політичного і громадського діяча. У мене тут немає напівтонів. Я оцінюю його безумовно позитивно, розуміючи, чому його критикують представники журналістської спільноти.

Але я вважаю, що його не треба сприймати в контексті журналістики.

- Що стосується безпеки Аркадія - чи вважаєте ви, що загроза його життю зросла?

- Мені здається, що зараз вона є. Пряма. Тому що вони зробили дійсно дуже важливу і серйозну історію, яка стала великим ударом, великим ляпасом для російських спецслужб і всієї цієї кремлівської банди.

Фактично вони довели, як Кремль інституційно займається вбивствами на замовлення за кордоном.

Звичайно, за цим може послідувати якась помста. Маю велику надію, що в цьому СБУ теж має усвідомлення, і буде добре доглядати за Аркадієм.

- Тобто ви вважаєте, що Бабченко все-таки слід залишатися в Україні, і що це саме та країна, в якій він може дожити до 96 років, як сказав сам Аркадій?

- (сміється) Я дуже сподіваюся, що він проживе до 196 років.

Він був військовим кореспондентом, він людина бойова, він звик до ризику, звик до куль, звик до небезпеки. Він свідомо приїхав в Україну, розуміючи, що він їде на фронт.

З одного боку, Бабченко абсолютний пацифіст - войовничий пацифіст. Але, з іншого боку, він абсолютно не боїться цієї небезпеки, він викликає вогонь на себе. І з моєї точки зору, це викликає тільки додаткову повагу.

Delfi

- Чи намагалися особисто вас завербувати російські або будь-які інші спецслужби?

- Російські спецслужби намагалися колись давно, дуже давно.

- Ще до вашого переїзду в Україну, до історії з Кримом?

- Навіть до мого обрання депутатом Державної Думи. Але їм це не вдалося. Це була дуже весела історія. Коли-небудь я про неї розповім в мемуарах.

- Які у вас плани в Україні? Як довго ви збираєтеся тут пробути? Чи збираєтеся повернутися в Росію? Якщо так, то коли і за яких обставин? Коли ви останній раз були в РФ?

- Збираюся перебувати в Україні рівно стільки, скільки потрібно для зміни влади в Росії і настання миру між нашими країнами.

У РФ був у 2014 році. З того часу мене спочатку не пускали назад, потім заочно заарештували. В Україні займаюся інвестиціями в енергетику - вона ключовий фактор добробуту українців і ключова ж зброя Кремля проти вас і решти Європи.